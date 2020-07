Pred sudom zbog prodaje ćerke

Nadležni sud potvrdio je optužnicu protiv B.H, koji je optužen da je počinio krivično djelo trgovina ljudima, piše Dan.

Kako se navodi u optužnici, B.H. je od maja 2017. godine do jula 2017. u P. i N, zloupotrebom povjerenja, odnosa zavisnosti i teških prilika drugog, svoju ćerku K.A, staru 12 godina, prodao za 5.000 eura radi sklapanja braka.

“Osmog jula 2017. godine, za oštećenu je organizovao prevoz iz N. do neutvrđenog grada u Nj. u cilju sklapanja nedozvoljenog braka sa N.N. licem koje živi na teritoriji Nj. ili F, a brak je prethodno ugovorio, a potom u cilju sklapanja braka organizovao prevoz svog djeteta K.A. iz N. do Nj. tako što je oštećenoj, njenoj majci K.A, braći i sestrama obezbijedio novac za dobijanje putnih isprava i kupio im autobuske karte do Nj, gdje su ih čekali članovi porodice osobe sa kojim je sklopila nedozvoljeni brak i dalje oštećenu prevezli do kuće u kojoj to lice boravi u Nj. ili F. B.H. je za ugovaranje nedozvoljenog braka dobio 5.000 eura”, navodi se u optužnici.