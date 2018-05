Pregledanjem snimaka nastavljeno suđenje za ubistvo Jovanovića

Suđenje Marku Mitroviću koji je optužen da je 26. septembra 2015. godine, na Paštrovačkoj gori ubio Jova Jovanovića danas je , podgoričkom Višem sudu u Podgorici, pregledanjem snimaka izuzetih sa video nadzora pumpe u Reževićima i kuće Špadijera.

Na snimku koji je izuzet sa kuće Špadijera vide, prema navodima okrivljenog Mitrovića vide se on i on i njegova supruga. Međutim tužiteljka Suzana Milić kazala je da se vide dvije osobe i to “na blic” i da se ne može zaključiti kog su pola. Na ovu izjavu reagovali su advokati odbrane koji su kazali da to što kamera kod kuće Željka Mitrovića, pokazuje 21.21 sat, a na objektu Špadijera koja je u blizini pokazuje drugačije vrijeme, ništa ne znači.

“Često se dešava da kamere nemaju podešeno tačno vrijeme ili ga uopšte nemaju. Činjenica je da je Marko sa suprugom prošao ovuda od svoje kuće i kasnije se vratio, što su i kamere zabilježile”, rekao je advokat Danilo Mićović.

Na pretresu pregledani su i snimci kamera sa pumpe u Reževićima. Na jednom od video zapisa vidjelo se bijelo vozilo za koje Tomo Jovanović, brat pokojnog Jovanovića, nije mogao da se izjasni da li je ,,Reno senik“. Međutim, advokat odbrane je tvrdio da se radi o tom vozilu te da bi i vještaci mogli reći o kojem automobilu je riječ.