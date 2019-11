Prepolovljen broj organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori

Djelovanjem nadležnih organa, broj organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori je prepolovljen, prema podacima koje sadrži nacionalna SOCTA (Procjena prijetnje od teškog i organizovanog kriminala), piše u Izvještaju o radu Demokratske partije socijalista između dva kongresa, u koji je CdM imao uvid.

Prema informacijama CdM-a, u Crnoj Gori trenutno ima 11 organizovanih kriminalnih grupa, kojih je samo prije nekoliko godina bilo više od 20.

U Izvještaju se navodi da su crnogorske službe u saradnji sa inostranim partnerima u izvještajnom period sprovele akcije koje su rezulatirale zapljenom velikih količina narkotika. Uz podršku partnerskih službi regiona i Evrope preduzete su aktivnosti i uhapšeni su visokorangirani pripadnici organizovanih kriminalnih grupa od Turske preko Bugarske i Češke, do Albanije i Kosova.

“Od početka 2018. do 1. maja 2019. godine u Specijalnom državnom tužilaštvu donijete su naredbe o sprovođenju istrage u 33 predmeta protiv 390 osoba, uz neriješene istrage iz ranijeg perioda protiv 164 lica, specijalni tužioci su imali u radu ukupno istraga protiv 554 osobe. U istom periodu specijalni tužioci su podigli optužnice u 35 predmeta protiv 177 izvršioca krivičnih djela”, piše u Izvještaju.

Kako se dodaje, uz neriješenih 26 predmeta iz ranijeg perioda protiv 122 izvršioca krivičnih djela, od početka 2018. godine do 1. maja 2019. godine kod suda je bilo u radu 61 optuženja protiv 299 lica. Postupajući po optuženjima specijalnih tužilaca, sud je donio odluke protiv 72 osobe. Protiv 54 osobe presude su osuđujuće (protiv 49 lica na kaznu zatvora i protiv pet lica na uslovnu osudu).

U 2018. pokrenute su finansijske istrage u sedam predmeta, u kojima je SDT podnijelo Višem sudu u Podgorici predloge za određivanje privremene mjere obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, kao i za privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijenu).

Navedeno je rezultat osnivanja Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, kao i unaprijeđene saradnje između svih organa u pravosudno-policijskom lancu.

I Agencija za sprječavanje korupcije opravdala je svoje osnivanje. Od 1. januara 2016. do 31. decembra 2018. ukupno 226 javnih funkcionera dalo je ostavku ili je razriješeno nakon mišljenja i odluka ASK.

U istom periodu, ASK je podnijela 1.655 zahtjeva za pokretanje postupaka protiv organa vlasti, političkih subjekata i javnih funkcionera, a sudovi su izrekli 354.277 eura novčanih kazni. Takođe, u navedenom periodu ASK je pokrenula 486 prekršajnih postupaka protiv političkih subjekata i organa vlasti zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. ASK je u istom periodu primila 235 prijave zviždača, od čega je, nakon sprovedenih postupaka u vezi sa prijavama građana i po službenoj dužnosti, dala oko 500 preporuka za preko 120 institucija u cilju otklanjanja korupcijskih rizika, a institucije koje su dostavile ASK predmetne izvještaje su realizovale preko 95 odsto datih preporuka za otklanjanje korupcijskih rizika.

M.Dušević