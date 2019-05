Prijatelju Vladimira Roganovića sude zbog prebijanja cimera

Dvadesetdevetogodišnjak koji je bio očevidac ubistva Vladimira Roganovića iz Herceg Novog odgovaraće pred austrijskim pravosudnim organima zbog prebijanja zatvorenika, piše Dan.

Odmah nakon likvidacije Roganovića ispred jednog luksuznog restorana u Beču, on je uhapšen zbog sumnje da je naveo Novljanina da dođu u restoran kako bi on bio likvidiran. Ipak, ubrzo je utvrđeno da te sumnje nijesu osnovane i da dvadesetdevetogodišnji državljanin Srbije nije učestvovao u likvidaciji. Međutim, kako prenose austrijski mediji, on će 11. juna biti priveden u sud zbog prebijanja cimera u zatvoru, kojem je teške povrijedio.

Što se tiče ubistva Roganovića, mladić iz Srbije se sumnjiči da je nakon toga istražiteljima dao lažni iskaz i lažna dokumenta.

Nakon njegovog hapšenja u Beču, utvrđeno je da ga potražuju još neke zemlje zbog švercovanja droge. Nadležni organi Austrije odluku o izručenju donijeće nakon suđenja u junu.

<<<U Beču ubijen Vladimir Roganović<<<

Egzekutor koji je 21. decembra prošle godine ispalio smrtonosne hice u Roganovića još nije otkriven. Roganović je tog dana sa 29-godišnjakom iz Srbije i Stefanom Vilotijevićem ručao u restoranu u centru Beča. Čim su izašli iz lokala, ubica je zapucao u njihovom pravcu. Roganović je ubrzo podlegao povredama. Vilotijevića je jedan metak pogodio u glavu, ali su ljekari ipak uspjeli da ga spase. Njihov prijatelj je prošao bez povreda. Vilotijević je nedavno izručen Srbiji, koja ga je potraživala zbog nelegalnog oružja.

Istragom je utvrđeno da je meta napada bio Roganović, a istražitelji vjeruju da je ubica sa prostora bivše Jugoslavije.