Radončić: Vijesti tuže jer žele da ućutkaju ostale medije

Novinar Šeki Radončić svjedočio je na današnjem ročištu po tužbi Miodraga Perovića protiv CdM-a, zbog prenošenja serijala tekstova “Voajer i balerina” koje je ovaj poznati istraživački novinar objavio u Dnevnim novinama, o kriminalnim radnjama Perovića i Vijesti. Kako je istakao, riječ je o hajci medijske hobotnice protiv njega, pod dirigentskom palicom Miodraga Perovića sa ciljem ućutkivanja javne misli i debate.

“Ne tuže mene, nego medije sa ciljem da ih spriječe da objavljuju moje tekstove. Nigdje nijesu tužili mene kao autora i ovo smatram zloupotrebom pravosuđa, sudstva i novinara da kritikuju medijsku mafiju u Crnoj Gori i zloupotrebu medija radi privatnih interesa”, ističe Radončić, dodajući da je autor više od 1.000 istraživačkih tekstova, sedam knjiga od kojih se dvije koriste kao litertaura na Harvardu, četiri dugometražna dokumentarna filma, koji su osvojili brojne nagrade u svijetu.

Radončić je istakao da je ovo osmo suđenje vlasnika Vijesti po istoj osnovi.

Objasnio je i zašto je pisao serijal tekstova o odbjeglom biznismenu Dušku Kneževiću.

“Pošto je pljačkom više od 90 miliona eura ugrozio monetarni sistem Crne Gore, našao sam za shodno da je interes javnosti da o toj pljački stoljeća napišem serijal za Dnevne novine, koji su potom prenijeli drugi portali ne tražeći od mene saglanost. Suvlasnici Vijesti su sasvim sporedni likovi u tom serijalu”, ističe Radončić.

Advokat CdM-a Nikola Martinović pitao je Radončića u kakav je njegov odnos sa Miodragom Perovićem.

“Mi se znamo više od 30 godina. Počeli smo da sarađujemo u Monitoru. Ja sam bio novinar istraživač, a on menadžer. To poznanstvo je preraslo u prijateljstvo. Perović je bio profesor matematike, skromnog imovinskog stanja. Vozio je Ladu, koju je zvao “krš”. Vodili smo borbu za suverenu i demokratsku Crnu Goru”, priča Radončić.

Međutim, priča dalje on, otprilike 1992. godine dolazi do komešanja u redakciji.

“Ogroman novac su Monitoru donirali, prije svega crnogorski suverenisti na čelu sa Stanislavom Ćanom Koprivicom, a milioni eura su donirani i iz inostranstva. Perović odjednom postaje bogat čovjek. Ima apoteke, kupuje stanove od Aca Đukanovića od 500.000 njemačkih maraka, akcije u CKB-u”, ističe Radončić.

Kaže i da je Perović imao velike političke ambicije.

“Sebe je projektovao za predsjednika Crne Gore. Od novinara je tražio da o njemu pišemo afirmativne tekstove, a o Slavku Peroviću negativne, jer ga je smatrao za najveću konkurenciju. Željka Ivanovića je projektovao za premijera, Milku Tadić Mijović za ministra vanjskih poslova, a Esada Kočana za savjetnika”, navodi Radončić.

Godine 1994. za direktora Monitora dolazi Željko Ivanović, koji se, prema tvrdnjama Radončića, suprostavlja pljački Perovića.

“Novinari su primali pet maraka po tekstu. Tu je dolazilo do sukoba, da smo ih razdvajali da se ne potuku”, tvrdi Radončić.

Nakon toga 11 novinara osniva Vijesti.

“Perović se lažno predstavio da je on osnivač Vijesti, što nije tačno, jer smo svi osnivači Vijesti i Monitora”, ističe Radončić.

Nakon nekoliko godina, Perović i Ivanović odlučuju da prodaju 50 odsto akcija Vijesti za četiri miliona eura Wazu iz Beča.

“Tako što su falsifikovali potpise nas desetorice novinara i naše akcije prepisuju na sebe. Mi smo imali 33 odsto akcija, i na tih osam miliona eura, koliko je bila vrijednost Vijesti, naše je bilo 240.00 eura, bez dividende. Ja sam tražio svoj novac, zbog čega je došlo do sastanka sa Perovićem i Ivanovićem. Da bih izbjegao suđenje nagodio sam se da mi odmah daju 90.000 eura, a Perović još 10.000 eura nakon tri mjeseca, jer sam znao da će početi da ucjenjuju sudije negativnim kampanjama protiv njih ili članova njihove porodice, kao što već rade. O isplati 90.000 eura postoji dokumentacija u CKB. Nisam siguran da li su oni lično isplatili ili Vijesti. Ako su Vijesti, onda su pokrali svoju firmu, na način što je i Duško Knežević uradio sa štedišama”, navodi Radončić.

Tvrdi da je Perović slično radio i sa stranom pomoći.

“Navodim primjer Kongresa SAD-a koji su Vijestima uplaćivali novac da bi štampali Danas u Crnoj Gori, jer je Milošević zabranio štampanje Danas-a u Srbiji. Vlasnici Vijesti su taj novac zadržali za sebe, a Danas-u su naplaćivali štampanje novine koje su već platile SAD”, tvrdi Radončić.

Kada je Stanislav Ćano Koprivica otkrio malverzacije Perovića, priča Radončić, napustio je Monitor.

“Koprivica je to otkrio tako što je angažovao Nebojšu Medojevića. Nakon što je Medjević to otkrio, rekao je samo “Pih, pih, pih” i prekinuo svaku saradnju sa Perovićem”, ističe Radončić.

Na pitanje na šta misli kada kaže da su Vijesti medijska hobotnica, Radončić odgovara da to kaže na osnovu ličnog iskustva.

“Smatram da je Perović napravio medijsku hobotnicu, koja funkcioniše tako što on nacrta metu (političari, sudije, tužioci, ugledni privrednici”, a potom jedan njegov medij objavi negativan tekst ili komentar o meti. Npr dnevnik Vijesti objave, prenese portal Vijesti, pa Monitor, pa TV Vijesti, kao i novinari zaposleni kod njega koji rade kao dopisnici za druge strane medije. U hajci na mene u jednom trenutku je učestvovalo 37 medija povezanih sa Perovićem”, navodi Radončić.

Objasnio je i zašto misli da Vijesti i odbjegli biznismen Duško Knežević sarađuju.

“Vijesti su u zajedničkom zločinačkom poduhvatu jer su portparoli Duška Kneževića i medijski nosač njegove bestidoće koje do tada nijesu bile poznate u Crnoj Gori. Radi se o tajnom, nezakonitom snimanju svojih prijatelja i gostiju, gdje su kamere instalirali čak i u wc, kako bi kompromitovali sve koji su stali u odbranu crnogorskog monetarnog sistema”, kazao je Radončić.

Da su Vijesti favorizovale Duška Kneževića, Radončić dokazuje i primjerom Vesne Pavlović Furth, bivše direktorke Atlas banke, koju je taj medij proglasio mrtvom.

“Perović je i mene živog sahranio u Vijestima, 23. juna 2011. Sahrana je, kako je naveo, bila simbolična, a grobnica stvarna”, ističe Radončić.

Takođe, kao dokaze tvrdnje da su medijske hajke vođene protiv fizičkih lica Radončić navodi još dva slučaja.

“Da se radi o medijskoj strahovladi govori činjenica da je Mladen Brajović, bivši direktor podgoričkog Vodovoda, izvršio samoubistvo nakon serije brutalnih hušačkih tekstova u Vijestima da nema fakultetsku diplomu. Drugi slučaj je slučaj policajca Božidara Jaukovića koji je prilikom policijske intervencije odgurnuo pijanog Slavka Perovića, koji je prilikom pada zadobio povrede. Viesti su pokrenule lažnu propagandu i hajku protiv Jaukovića, gdje su pisali da je on pokušao da ubije Slavka Perovića po nalogu Mila Đukanovića. Sve je to rezultiralo samoubistvom Jaukovića u stanu, pred suprugom i maloljetnjim djetetom”, kaže Radončić.

On dalje priča i da mu je rođeni brat Miodraga Perovića, Milo Perović ranije prijetio.

“Don Mikeli je poslao rođenog brata Mila Perovića da mi postavi sačekušu i brutalno me je napao najšovinističkim uvredama “Turčine, idi za Bosnu, ne možeš ti ovdje da živiš”, kazao je Radončić.

On je ukazao i na još jedan slučaj prijetnje od prije 4-5 dana.

“Perovićev kolumnista Miško Đukić me presreo na Moskovskom mostu i pratio sve do Osnovnog suda, gdje je uporno tražio da mu dam adresu gdje živim i provocirao me. Sa mnom je bio Darko Šuković, koji je svjedok tog čina, da bi me Đukić na kraju prijavio policiji da sam ja napao njega”, kazao je Radončić.

Punomoćnik Vijesti je istakao da je Radončić iznio mnoštvo negativnih navoda koje, kako tvrdi, nemaju nikakve veze sa tužiocem, niti predmetnom stvari, već da se radi o neraščićenim računima Perovića i Radončića iz prošlosti.

Naredno ročište zakazano je za 23. septembar.

S.Đukanović