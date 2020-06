Rodić: Nikad od Katnića nijesam tražio uslugu

Advokat Goran Rodić iznoseći juče odbranu u Osnovnom sudu u Podgorici negirao je krivicu, ističući da nikad od glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića nije tražio uslugu.

On se optužnicom tereti da je počinio krivično djelo “prevara u pokušaju”, a osim njega za isto krivično djelo sudi se i njegovim kolegama iz advokatske kancelarije Mariji Radulović i Siniši Gazivodi.

U optužnici se između ostalog navodi da su advokati Goran Rodić, Marija Radulović i Siniša Gazivoda od aprila 2016. do februara 2017. godine u Crnoj Gori, Ukrajini Kijevu i Milanu pokušali da navedu predstavnike A2A da treba da plate 600.000 eura za jednu večeru sa Katnićem kako bi izbjegli krivično gonjenje, ali do realizacije plana nije došlo.

“Nijesam kriv. Ne osjećam se krivim. Želim pred ovim sudom da se izjasnim o krucijalnoj rečenici iz optužnice koja se u javnost plasira da sam predstavnicima italijanske kompanije A2A rekao da za njih mogu izdejstvovati izbjegavanje krivične odgovornosti u pregovorima sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem izlaskom na jednu večeru, za šta meni oni navodno treba da plate 600.000 eura. Nikada u životu nijesam izgovorio rečenicu u kojoj bih nešto završio sa Katnićem, ni izlaskom na doručak, ručak ili večeru”, kazao je Rodić.

On i Katnić su, ističe, bili kolege u Vojnom sudu u Podgorici od 1993. do 1995. godine, kada je Rodić bio vojni istražni sudija, a Katnić sudija tog suda.

“Nakon toga sam napustio Vojni sud i postao advokat, a Katnić je od 2005. do 2015. godine bio sudija Apelacionog suda Crne Gore. Od 1995. do danas nikada sa Katnićem nijesam kod mene ili kod njega privatno ili u kafiću popio kafu, a kamoli doručkovao, ručao ili večerao. Istina je da smo popili kafu jednom u Apelacionom sudu u njegovoj kancelariji, kada bi me on pozvao ili saradnica daktilografkinja, sa kojom smo zajedno radili u Vojnom sudu u Podgorici. Imao sam dosta predmeta u kojima sam kao advokat zastupao klijente, a on bio sudija u Vojnom ili Apelacionom sudu i nikada nijesam pitao Katnića za uslugu. Ne samo Katnića, nego nijednom tužiocu ili sudiji nijesam se obraćao. Nijesam takav profil čovjeka ili advokata, niti je to meni svojstveno”, kazao je Rodić.