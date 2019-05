Saslušani policajci: Niko ne zna ko je tukao Čaku Ivanovića

Saslušanjem službenika Centra bezbjednosti Podgorica, prekjuče je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću nastavljena istraga protiv neidentifikovanih policajaca, koji su nakon utakmice Sutjeska-Budućnost prebili vođu Varvara Aleksandra Čaku Ivanovića, piše Dan.

Iskaze su dali policajci Milan Radusinović i Dragan Radinović.

Starješina Radusinović ispričao je da je vidio nerede kada je Ivanović sišao sa tribina. Ispričao je i da ga je kolega Radinović obavijestio da je upotrebio sredstvo prinude, odnosno palicu prema vođi Varvara. Te navode potvrdio je i Radinović, koji je pojasnio da je vidio kada se Ivanović uputio ka njegovom kolegi iz Nikšića Ljubiši Vukoviću. Kada je policajca udario pesnicom u potiljak, Radinović kaže da je tada vođu Varvara udario u predjelu ruke i to samo jedanput.

Ivanovićev pravni zastupnik, advokat Srđan Lješković kazao je da se u izjavama dosad saslušanih policajaca uočava dosta različitih pogleda na ovaj događaj.

“Svaki od pripadnika policije negira da je Ivanoviću zadao udarac u glavu, a samo pojedini da su ga udarili jednom i to na stadionu, a van stadiona ga nijesu dirali. Niko se nije ponudio da mu pruži pomoć, iako su po zakonu bili obavezni da mu tako povrijeđenom prvo pruže pomoć i nakon togaupute ga u bolnicu. Očito je adrenalin pripadnika policije učinio svoje. Nadam se da gospodin Veljović neće na sebe prihvatiti komandnu odgovornost za ono što on nije učinio, ali su učinili oni kojima je nadređeni. Podsjetiću ga na riječi njegovog zamjenika Janjuševića, izgovorene na državnoj televiziji pred crnogorskom javnosti, da policija zna imena svojih pripadnika koji su počinili ovo prebijanje. A možda i ministar Nuhodžić malo pomogne da se ovaj događaj rasvijetli zbog sveukupne slike sigurne države, kako to predstavlja na međunardnim skupovima”, rekao je Lješković.