Šaviv osumnjičen da je za kampanju DF-a platio preko 1.150.000 eura

Državljanin Velike Britanije i Izraela Aron Šaviv, osumnjičen je da je stvorio kriminalnu organizaciju u slučaju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine, saopštio je na konferenciji za novinare specijalni tužilac Saša Čađenović.

Specijalno državno tužilaštvo je tokom proširene istrage koja je pokrenuta protiv Džozefa Asada i još osam osoba, došlo do dokaza protiv Šaviva, a on je, kako se sumnja, tokom angažovanja u kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori od jula do kraja oktobra 2016. godine, od novca prenešenog sa firme čiji su zastupnici Rusi, platio više od 1.15o.000 eura.

Kako je naveo, prikupljeni dokazi ukazuju da je Šaviv od jula 2016. godine prihvatio članstvo u kriminalnoj organizaciji koja je planirala nasilan ulazak u Skupštinu Crne Gore i ubistva službenika Uprave policije.

“Tužilaštvo sumnja i da je Šaviv prihvatio da radi po naredbama i upustvima članova kriminalne organizacije, da preko pravnih lica koje je osnovao u inostranstvu preuzima novac koji je namijenjen za realizaciju kriminalnog plana. Novac je uplaćen od za sada neindetifikovanih počinilaca u Crnoj Gori i inostranstvu. On je, sumnja se, taj novac proslijeđivao drugim članovima kriminalne organizacije. Trebalo je da vrši plaćanja, za potrebe pripadnika organizacije, da plaća račune za političku kampanju i da štiti članove kriminalne organizacije i njihove elektronske transakcije”, objasnio je tužilac.

Čađenović dodaje da se sumnja da je Šaviv od jula do oktobra 2016. godine na račun svog preduzeća “D.C” LDT koju je osnovao na Kipru, primio 1,565 miliona eura. Tužilaštvo sumnja, da je taj novac uplatila češka firma čiji su izvršni direktori državljani Rusije.

“Sumnja se i da je Šaviv od jula do oktobra 2016. na ime konsultanskih troškova sa preduzeća u Kipru prenio 100.000 eiura na svoju drugu firmu “S strategy and C”, te da je na ime dividente na svoj račun u Izraelu prebacio 400.000 eura”, dodao je on.

Šaviv je, navodno, sa računa kiparske firme vršio i druga plaćanja i to 3. oktobra 2016 godine, preduzeću čiji je osnivač okrivljeni Džozef Asad.

Šaviv je, kako je naveo Čađenović, navodno od avgusta do novembra 2016. godine za reklamiranje na društvenim mrežama i za izradu video spotova platio preko 350.000 eura preduzećima u Beogradu i Slovačkoj, preduzeću u Podgorici preko 46.000 dok je Fejsbuku platio preko 155 hiljada eura.

Suumnja se i da je na teritoriji Crne Gore obavljao i određena gotovinska plaćanja od preko 22.000 eura.

Podsjetimo, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su u maju na po pet godina zatvora, odlukom vijeća sutkinje Suzane Mugoše, koje je proglasilo krivim sve optužene u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine. Optuženima je izrečena kazna u ukupnom trajanju dužem od 68 godina.

Državljanima Rusije Eduardu Šišmakovu i Vladimiru Popovu, koji su oglašeni krivim za organizovanje kriminalne grupe, određene su najduže kazne. Šišmakov je osuđen na 15, a Popov 12 godina zatvora.

A.Gajević