Sinđelić kazao da je ukupno predao 125.500 eura

Svjedočenjem svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan, Saše Sinđelića danas je nastavljeno suđenje optuženima za ovaj slučaj. Sinđelić je juče završio sa iznošenjem svog svjedočenja, a danas odgovara na pitanja Tužilaštva, odbrane, suda i optuženih. Tok suđenja pratite uživo na CdM-u.

Tok suđenja:

9.48

Sinđelić je kazao da mu je na fejsbuku Dikić slao slike koje je slikao po Podgorici.

9.41

“Novac koji sam dobio od Edija predao sam, kao i svoj novac, prilikom moje predaje i sve sam to rekao prilikom davanja iskaza. Ukupno sam predao 125.500 hiljada eura. A kada je Edi sračunavao na posljedi susret bilo je kod mene 50 hiljada njegovog novca, dodao mi je još 50 hiljada i govorio da kupim dobar automobil, a ja sam rekao da neću”, kazao je Sinđelić.

Sinđelić je kazao da su telefoni bili “na tač”, na kojima su se nalazili brojevi, kada je on predao svoj telefon pisala je oznaka 9, a ispod su bili napisani brojevi sa četvorkama.

“Ime Nikola mi je spomenuo Dikić, ali ja ne poznajem tu osobu. Broj koji je dat na fejsbuku-napisano je da je to Nikolin broj i da ga Paja pozove”, kazao je Sinđelić.

9.38

“Od momenta poznavanja, Edi i ja komunicirali smo preko vajbera i skajpa, jer mi je prilikom prvog susreta dao broj telefona. Memorisao sam ga kao taksi za hotel kako je tražio, iako sam htio da upišem Edi, ali je on rekao ne. Nije mi kazao puno ime i prezime prilikom prvog susreta. Svi su ga zvali Edi. Rekao je nešto kao Eduard ili Edgard”, kazao je Sinđelić.

9.35

Sinđelić je kazao da ne zna način na koji je Edi došao u Beograd.

Na pitanje tužioca šta je bilo sa telefonom koji je dobio od Edija, Sinđelić je kazao da je Edi tražio da ga vrati na njihovom posljednjem sastanku i da nema potrebe da zadržava telefon.

“A za specijalni telefon da možemo slobodno da komuniciramo s obzirom na aplikaciju koju ima”, kazao je Sinđelić.

9.28

Sinđelić je na pitanje tužioca kazao da je NATO spominjan, što je i razlog zbog čega je on pristao da bude dio ovoga.

“Bilo šta da nisam prošao na testiranju poligrafom nikada me ne bi primili. Provjeravali su da li bih ih izdao, ukrao novac…to su bila pitanja na poligrafu, naveo sam ih u svojoj prvoj izjavi. Pitanja su bila u smislu da sam ja slobodan čovjek i svojom voljom došao tu i da li im prijeti opasnost od mene”, kazao je Sinđelić.

9.24

“Edija sam razumio da su te lisice bile namijenjene za hapšenje zvaničnika, za ta prva hapšenja, da se ne bi mogli otključati. Među prvima bi bili sigurno zvaničnici policije bukvalno oni koji ne bi sarađivali sa njima”

On je kazao da je bodljikava žica trebala da bude za skupštinu, kako policija ne bi mogla da priđe tu.

9.18

“Tražio je i pakovanja za benzin koja se nose na leđima, sve što je traženo ja sam kupio. On je tražio i mnogo više. Tražio je i pancire, nisam njih nabavio, a on je rekao da je on uspio preko ljudi iz Crne Gore”, rekao je Sinđelić.

On je kazao da u suštini sva oprema, osim ona koja je namijenjena demonstrantima je oprema namijenjenja za specijalne opracije koja može legalno da se kupi, jer kada se prazne magacini ona se daje u Armi šopove da bi se prodala.

“Što se tiče opreme za tim govorio je 50 komada, a bodljikavu žicu, suzavce…da bude što više. Lisice su za specijalne antiterorističe jedinice, to nisu obične, takve su da ne mogu da obrnu ruke”, kazao je Sinđelić.

9.13

Sinđelić je rekao da je Edi tražio specijale kombinezone, na koje bi se naknadno stavilo obilježje crnogorske policije. On je rekao da ne zna kako izgleda crnogorska uniforma.

9.11

Sinđelić je rekao da je Edi (Eduard Šišmakov) naredio da će sve što se tiče specijalne grupe ljudi i opreme biti u Podgorici.

“U slučaju da bude pobjeda, oni će opet da formiraju vladu i uvedu vanredno stanje i pokrenu hapšenja, a misli se na ljude iz policije i sudstva, kompletnu smjenu, jer je rečeno da je to kriminalni režim”, rekao je Sinđelić

9.08

Suđenje počelo.

Sinđelić je juče na suđenju ispričao da mu je Eduard Šišmakov kazao da u Crnoj Gori treba rušiti vlast i uhapsiti Mila Đukanovića, a da Demokratskom frontu (DF) treba oružana pomoć.

Sinđelić je rekao da je cijela operacija o kojoj je govorio propala zbog izdaje ljudi iz DF-a i da u Crnoj Gori niko nikad nije imao bolje uslove da izvrši prevrat.

Zbog toga su mu optuženi lideri DF-a, Milan Knežević i Andrija Mandić rekli da je “šljam” i “brabonjak” zbog čega su udaljeni sa suđenja.

Obezbjeđivao novac, oružje, uniforme

Sinđelić je, kako vjeruje Tužilaštvo, bio zadužen da vrbuje druge članove organizacije, prima i predaje novac između organizatora i članova grupe, obezbijedi oružje, telefone, kupi policijsku opremu, uniformu, štitnike, palice, pancire, suzavac, gas masku i drugu opremu koju bi prilikom napada na Skupštinu koristili članovi grupe.

Ovaj svjedok ranije je tužiocu do detalja iznio uloge i zadatke svih optuženih. Tvrdio je da je u operaciji koja je planirana nakon zatvaranja biračkih mjesta 16. oktobra prošle godine, više stotina ljudi iz više pravaca trebalo da uđe u Crnu Goru i učestvuje u demonstracijama. Akcijom ispred Skupštine, po njegovim tvrdnjama, trebalo je da rukovodi političar Demokratskog fronta čiji identitet nije otkrio, ali je naveo da se radi o osobi koja dobro govori ruski jezik.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva su, osim dvojice ruskih državljana, obuhvaćeni lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, Mandićev vozač Mihailo Čađenović, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milan, Dušić Milić, Dragan Maksić, te Predrag Bogićević i Nemanja Ristić kojima se sudi u odsustvu.

Postupci odvojeni u odnosu na Miloša Jovanovića i Bratislava Dikića.

Većina okrivljenih je ranije negirala krivicu, a Jovanović je potvrdio da mu je upravo Sinđelić nudio da bude dio logističke mreže koja je pripremala teroristički napad na dan izbora.

Ponudu nije u cjelosti prihvatio ali je, kako je tada ispričao, za 500 eura prihvatio da demolira kancelarije DF na Starom aerodromu, kako bi se stvorio privid da iza toga stoji vlast.