Sinđelić kazao da su ih izdali lideri DF-a

Na pitanja odbrane odgovaro je svjedok saradnik Saša Sinđelić.

Tok suđenja uživo:

“Nikada nisam ušao na teritoriji Luganska, a pomoć sam sakupljao u Ekaterinburgu. Bio sam u četničkoj uniformi, bili su i Kozaci. To je pomoć za ruske izbjeglice”, kazao je on.

“Na drugom sastanku je to znao. Na trećem sastanku mi je dao fasciklu, nisam znao šta je to, ako pronađem dostaviću sudu”, kazao je Sinđelić.

On je rekao da su ih izdali oni koji su ih angažovali, i da su to lideri DF-a.

”Edi je rukovodio i on bi davao telefonom instrukcije. Siguran sam da bi Dikić brinuo o ovim ljudima do 23 sata”, dodao je Sinđelić.

“Da će doći do sukoba pred parlamentom Dikić je sigurno znao, a ovo za oružje ja mu nijesam rekao. Da li je neko drugi, to ne znam”, kazao je Sinđelić.

“Trebao je da objasni Dikiću, jer je on trebao da me pozove”, kazao je Sinđelić.

10.30

Sinđelić je kazao da nije pristao da ubije bilo koga, već samo da kupi opremu.

“Nisam imao komandnu odgovornost za ono što će da nastupi. Što se tiče oružja, svejstan sam da sam pravio krivično djelo i ne sporim”.

Sinđelić je kazao da o tome na koga bi pucala specijalna policija, koga bi oni hapsili, su odlučivali Edi i ljudi iz Demokratskog fronta.

10.26

Sinđelić je odgovarajući na pitanje koliko jedan ruski specijalac može da savlada crnogorskih, kazao da za to mora da se pogleda video gdje se vide sposobnosti ruskih specijalaca.

“Za sprovođenje svega ovoga i ja sam dao svoj novac. I nije mi žao što sam pokušao, već što su izdali ove ljude kako su ih izdali. U projekat sam ušao zbog svojih ideala a ne zbog novca.”, kazao je Sinđelić.

10.22

Advokat je pitao da li Sinđelić zna koliko je te noći bilo pripadnika policije.

”Koliko sam shvatio od Edija radilo se o tri hiljade pripadnika policije u Crnoj Gori. Ali da bi bilo teško da se svi ti ljudi u tom momentu pregrupišu i pokupe iz čitave Crne Gore. Odakle Ediju te informacije ja ne znam”, odgovorio je Sinđelić.

10.14

Advokat Drakulović je pitao da li je postojao plan o hapšenju bivšeg premijera.

”Taj plan su sigurno imali Demokratski front i Edi jer mi je to Edi i rekao. O detaljima toga plana ja nisam znao. On jeste napomenuo ako se slučajno desi da ti demonstranti presretnu Đukanovića da pokušaju i oni da ga zaustave”, kazao je Sinđelić.

Sinđelić je kazao da mu je Edi rekao da je postojao plan između njega i DF-a.

“Edi mi je reko da DF ima svoje ljude u policiji, sudstvu, u svim strukturama. Imao sam mogućnosti da se sa njima sastanem”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da je izvršio sve ono što mu je Edi tražio.

10.04

Sinđelić je kazao da je opremu trebao da prebaci Velimirović, kojeg je on znao kao Paju.

On je rekao da misli da je oprema trebala da bude u Crnu Goru uvezena preko Kosova, jer mu je tako Paja objasnio da će uraditi.

”Sa Pajom je bio da čim preda telefon Dikiću da se vrati za opremu. Ja sam njemu prenio ono što je naređeno. On je kasnio a oprema je bila spremna. I da je u subotu prebacio stigao bi jer je ta oprema bila potrebna za nedjelju za 23 sata. Kako je meni Paja rekao on nije trebao tu opremu da preveze preko graničnog prelaza nego je imao u planu da to švercuje”, kazao je Sinđelić.

09.59

Sinđelić je kazao da je opremu kupovao iz više puta, da ne bi bilo sumnjivo.

“To nije zabranjeno kupovati i preprodavati. Ranije sam uzimao manje količine. Koliko specijalnih lisica sam kupio ne znam, mislim da sam sve što je bilo na gomilu toga trena”, kazao je Sinđelić.

09.56

“Komandnom linijom sam angažovao ljude koje sam naveo u iskazu, a koga su oni angažovali i na koji način o tome ne mogu govoriti jer ne znam”, kazao je Sinđelić.

Sinđelić je odgovarajući na pitanja kazao da je evidentiran njegov izlazak iz Srbije kada je putovao za Rusiju.

“Na aerodromu postoje kamere i imam avionske karte, u pasošu je sve evidentirano”, kazao je Sinđelić.

Kazao je da je dobrovoljno prihvatio plan koji mu je Edi povjerio.

09.52

Sinđelić je odgovarajući na pitanja kazao da organizacione sposobnosti ima jer je često bio organizator odlaska navijača na utakmice i da je to radio nekada za sat vremena.

“Edi je tražio da u Crnu Goru pošaljem samo 500 ljudi iako sam mogao i mnogo više više obzirom da mi je on rekao da će Demokratski front izvesti svoje ljudi i da je ta ljudska snaga dovoljna da se moralno utiče na te ljude i propagandno”, kazao je Sinđelić.

09.47

Sinđelić je kazao da je Ediju rekao da je teško nabaviti oružje koje traži, ali da će se potruditi.

“Edi je provjerio i znao da nikada nikoga nisam prevario. Prošao sam rigorozno pet sati maltretiranja na poligrafu. Nemoguće je prevariti ga. Pokazao mi je kako izgleda kada se ne govori istina na poligrafu. Prošao sam poligraf, zato se odlučio za mene”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da je nakon nekoliko dana saznao da je prošao poligraf.

09.32

Drakulović je kazao da je svjedok saradnik za Edija kazao da se svao Eduard ili Edgard, pa je pitao kako je podigao novac preko Vestern Juniona a da nije znao ime pošiljaoca i adresu?

”Dežurna pošta je bila u Beogradu jer samo ona radi nedjeljom sve ostale su zatvorene. Edi je poslao desetocifreni broj a kada ga posjedujete ne morate da znate ime ni adresu. Ja sam preko tog broja podigao novac”, kazao je Sinđelić.

Sinđelić je rekao da ne može sa sigurnošću reći da li je pisalo Širokov ili Šišmakov jer mu je to tada bilo nebitno.

“Ja nisam računao da je on to poslao sa svog imena nego sa nečijeg drugog ali kada sam čuo da se to ime pominje u postupku i povezao sam stvari. Moguće da sve to postoji u mom telefonu iako sam ja dosta toga izbrisao u onom momentu kada sam čuo da su ljudi pohapšeni zeleći da prikrijem to što se nalazi u telefonu”, kazao je Sinđelić.

On je rekao da oko podizanja novca se može provjeriti jer sigurno postoje tragovi oko toga.

09.29

Sinđelić je kazao da ga je Dikić pitao da li će ići u Crnu Goru, ali da nije planirao dolazak.

Advokat Drakulović je pitao Sinđelića ako neko hoće da uplati novac njegovom udruženju kako to može da uradi?

”Ja sam već u svom iskazu obrazložio da su ti Kozaci vjervoatno preporučili mene Ediju jer su me poznavali i objasnio sam kako sam se prvi put sreo sa Edijem”, odgovorio je Sinđelić.

09.22

Sinđelić je kazao da ga Rusi znaju kao Aleksandra Sinđelića, i da ga čak prepoznaju kao “Srpskog vuka”.

Na pitanje da li se spremao za ovakve zadatke ranije, Sinđelić je rekao da nikada nije se spremao za ovakve zadatke i da mu niko to nije ponudio.

“U svom iskazu sam naveo šta je Edi meni rekao i šta sam ja saopštio ljudima sa kojima sam imao kontakt, šta su bila njihova zaduženja”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da su ta lica znala ono što je rekao Edi da smije da im kaže, a to je da uđu u Skupštinu.

09.19

Sinđelić je kazao je da nije učestvovao na ratištu kao borac.

”Ovo je klasični pokušaj manipulacije, više puta sam kazao da nisam bio na teritoriji Donjecka samo na teritoriji Rusije i Bjelorusije”, kazao je Sinđelić.

9.13

Sinđelić je kazao da je služio vojni rok. On je kazao da nikada nije dezertirao.

”Pa to je smiješno zašto bih dezertirao kada sam se dobrovoljno prijavio i bio na ratištu. Čak sam i nagrađivan”, odgovorio je Sinđelić.

9.12

Svjedok saradnik je ponovio da je njegovo kršteno ime Aleksandar Sinđelić. Ponovio je da se krstio ali da se ne sjeća kada je to bilo.

Sinđelić je, na suđenju ranije ispričao da mu je Eduard Šišmakov kazao da u Crnoj Gori treba rušiti vlast i uhapsiti Mila Đukanovića, a da Demokratskom frontu (DF) treba oružana pomoć.

Sinđelić je rekao da je cijela operacija o kojoj je govorio propala zbog izdaje ljudi iz DF-a i da u Crnoj Gori niko nikad nije imao bolje uslove da izvrši prevrat.

