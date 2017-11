Sinđelić smatra da odbrana koristi dokumentaciju iz njegovog obijenog stana

Suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan nastavljeno je danas u podgoričkom Višem sudu. Svjedok saradnik Saša Sinđelić kazao je juče da su ih izdali oni koji su ih angažovali, a to su kako je on rekao, lideri DF-a. On je pred vijećem sudije Suzane Mugoše kazao da su Edi i ljudi iz Demokratskog fronta bili ti koji su trebali da odluče o mogućem hapšenju Mila Đukanovića.

Na pitanja odbrane odgovara svjedok saradnik Saša Sinđelić.

Tok suđenja uživo:

10.26

Advokat Petronijević traži pauzu da se pregleda snimak i utvrdi da li se obraćao Katniću.

“Ako se to ne dokaže zahtjevam da mi se povuče opomena”, kazao je Petronijević .

Sud daje pauzu od 30 minuta.

10.25

Sutkinja je opomenula tužioca da ne govori bez dobijene riječi i opomenula i odbranu da se ne obraća tužiocima.

Advokat Petronijević je zatražio da se suđenje prekine i presluša snimak.

”Molim vas nađite kada sam se ja dikretno obratio tužiocima. Ja se sve vrijeme vama obraćam. Opomena je za mene sankcija i kada nešto zgriješim ja znam da se izvinim. Molim vas da povučete opomenu i da upozorite tužioce da nam ne prijete”, kazao je Petronijević.

10.19

Advokata je pitao svjedoka o Milanu Laziću.

Sinđelić je odgovorio da Lazića poznaje.

“Upoznao sam ga gdje i Dikića, u Nišu. Angažavo sam ga da radi na montažnim kućicama, primao je platu. On nije bio registrovan u moj pokret”, kazao je Sinđelić.

10.16

Sinđelić smatra da odbrana zloupotrebljava pitanja.

10.12

Odgovarajući na pitanje advokata da li zna ime nekoga koga je učlanio, Sinđelić je kazao da nema uvid u to.

“Nisam ja Ediju predložio kakav bajrak će se ponijeti i šta će na njemu biti. Već je Edi meni rekao a on je bio u kontaktu sa liderima DF-a. On je rekao da zastava bude sa glavom vuka”, kazao je Sinđelić.

On je advokatu odgovorio da nije prihvato da njegovo udruženje učestvuje u ovome.

10.08

Nakon što advokat pokazuje Sinđeliću člansku kartu i pita ga da li je tako izgledala, Sinđelić je kazao da jeste.

“Možda neko hoće da se učlani kod mene”, kazao je Sinđelić nakon čega ga sud opominje da ne komentariše pitanja.

10.04

Sinđelić je kazao da su članske karte “Srpskih vukova” pripremljene za dijeljenje i da su možda nekome date.

“Odustali smo od registracije, sad može da se zloupotrijebi. Posjedujem i žiro račun za ono što je trebalo za osnivanje, i trebalo je da se ugasi taj račun koji je bio na moje ime i prezime. Karticu banke dajem sudu na uvid”, kazao je Sinđelić.

Sud opominje advokate i optužene da se ne smiju.

09.55

“Htio sam da podržim djelovanje protiv NATO-a, i da sam se obratio nekom drugom udruženju osim “Nikola Kavaja”, dobio bih podršku. Ništa preko ovog udruženja nije rađeno”, kazao je Sinđelić.

Advokat je kazao da je Sinđelić juče odgovorio da njegovo udruženje “Srpski vukovi” nije davalo članske karte.

“Već sam obrazložio. Ovo je psihološko maltretiranje. Smatram da ovo što me pitatet, ptate me zato što sam imao probnu legitimaciju “Srpskih vukova”. Nju je vidio Edi, on ima kopiju mojih dokumenata”, kazao je Sinđelić.

09.50

Sinđelić je kazao da ima pohvalnicu udruženja “Nikola Kavaja” za širenje srpstva u svijetu.

“Mogu je dostaviti sudu”, kazao je Sinđelić.

Advokat je ocijenio da se Sinđelić često poziva na rečenicu “dostaviću sudu”, i pitao ga je gdje mu je ta arhiva.

“Rekao sam da sam godinu dana bio izložen napadima. Obijen mi je stan a odbrana koristi tu dokumentaciju iz stana, vršeni su napadi na mene. Zamislite da kažem gdje mi je porodica? Neću reći iz bezbjednosnih razloga gdje su mi te stvari”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da zna ko mu je obio stan.

09.45

Na pitanje advokata Petronijevića, Sinđelić je odgovorio da mu je Zoran Stanojević iz udruženja “Nikola Kavaja” rekao da ne treba da registruje svoje duruženje.

“Mislim da se zove Zoran Stanojević. Ovakva pitanja nemaju veze sa postupkom, jer ova lica nemaju veze sa ovim. Svako koga pomenem može biti uhapšen”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da je njemu potpisao pristupnicu.

09.43

Sinđelić je kazao da je novac bio namijenjen i za stanove gdje su ljudi trebali da borave.

“Nisam iznajmljivao stanove ja, dao sam novac za to. A kako su našli smještaj ja to ne znam”, kazao je Sinđelić.

09.38

Na pitanje advokata Sinđelić je kazao da je specijalnim telefonom razgovarao sa Pajom onda kada je uzeo telefon i otišao za Crnu Goru.

“Dikić nije rekao koliko novca mu treba, ali jeste da mu treba novac za troškove. Prvi iznos od 500 dolara ja sam dao sam, nisam imao ograničenja koliko novca dajem. Imao sam odobrenje od Edija. Na trećem susretu sam dao deset hiljada”, odgovorio je Sinđelić.

09.36

Sinđelić je kazao da je Velimirovića znao kao Vojvodu Paju.

“Kasnije sam saznao njegov identitet”, kazao je Sinđelić.

09.33

Na pitanje advokata Sinđelić je kazao da je Velimirović dao doznanja da je sve sprovodio kako je planirao.

“Nije mi poznato sa kime je Velimirović putovao 15. oktobra. Ne poznajem identitet tih ljudi”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da kada je prvi put čuo za hapšenje tih ljudi, nije znao njihov identitet.

“Nisam znao da se Paja preziva Velimirović, tada kada je uhapšen. Ja sam njima dijelio novac kao Deda Mraz”, kazao je Sinđelić.

09.30

Sinđelić je kazao da se vrte u krug pojedina pitanja odbrane.

“Paja Velimirović je ušao u armi šop, i rekao sam mu da uzima šta god hoće i da ću ja to da platim. Sve što je kupio stalo je u dvije velike vreće, nisam gledao šta je u njima. Bio je u dio gdje se nalaze odijela. Upravo zato da bi se time zanimao, a ne da vidi šta ja radim”, rekao je Sinđelić.

09.26

Opominje se optuženi Milan Knežević da se ne obraća lično tužiocu Katniću.

Opominju se optuženi Mandić i Knežević da ne govore na način koji nije prikladan sudu.

Tužilac je tražio da sud sprječi zloupotrebu pitanja odbrane.

09.23

Sinđelić je kazao da je Paji Velimiroviću kazao da kupio u armi šopu šta god hoće.

09.19

Sinđelić je odgovarajući na pitanja advokata rekao da je kasnije saznao gdje je oružje završilo i kako je slikano.

Na pitanje advokata da li je gledao prenos suđenja, Sinđelić je rekao da je malo pratio suđenje.

“Žena mi je trudna a već je izgubila jednu trudnoću, i zbog toga ne gledam stalno”, kazao je Sinđelić.

09.15

Sinđelić je rekao da je novac bio strogo namijenje za akciju koja je planirana.

“Velimirović je trebao da kupi 50 kalašnikova i municije za 30 hiljada. I da da novac koji ostane ljudima za boravak i smještaj. Kada bi se podijelio na ta lica, bio bi oko 100 eura”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da je Edi rekao da novac daje ljudima na ruke, a ne preko uplatnica.

“Rekao je da ne treba da potpišu na papir da su uzeli novac, jer ima povjerenja u mene. Uplatio bih sa naznakom za državni udar, da mi je to rekao”, kazao je Sinđelić.

09.10

Sinđelić je na pitanje advokata kazao da je novac davao ljudima koji su vezani za ovaj postupak jer su Edi i DF imali dogovor oko svega.

“U Ristića nisam imao povjerenja zato što sam imao saznanja od ranije vezano za njegove kriminalne aktivnosti. Edi mi je rekao da dam 15 hiljada Paji Velimiroviću, za Dikića je rekao da dam koliku mu treba”, kazao je Sinđelić.

On je kazao da je Velimirović dobio dva puta po 15 hiljada.

09.07

Sinđelić je dao sudu legitimaciju na kojoj piše njegovo ime i prezime.

“Radi se o 2009. godini. Svako ko je radio tamo morao je proći zdravstvene preglede”, kazao je Sinđelić.

Advokat Petrović je tražio da se kopira legitimacija i dostavi svima. On je pitao Sinđelića da li zna da je firma gdje je radio registrovana tek 2011. godine.

“Ovo je jedna od nastarijih firmi. Možda govorite o nekoj drugoj”, kazao je Sinđelić.

09.03

Na početku suđenja sudija Suzana Mugoša zamolila je sve prisutne da ugase mobilne telefone jer remete prenos suđenja.

Odgovarajući na pitanja advokata Sinđelić je kazao da legitimaciju koju ima je vezana za firmu “Soko security”.

“Mogu danas da je prezentujem sudu. Tu sam radio na ugovor”, kaza je Sinđelić.

Đorđević, Maksić i Dušić ostaju u pritvoru

Srpski državljani Srboljub Đorđević, Dragan Maksić i Milan Dušić, koji se terete da su učestvovali u pripremanju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, ostaju u pritvoru.

Odluku je donio predsjednik Višeg suda Boris Savić, koji je žalbe odbrane odbio kao neosnovane.

Branioci Đorđevića, Maksića i Dušića predložili su Sudu da se njihovim klijentima izreknu mjere nadzora, te i da će uz date garancije Mitropolije crnogorsko-primorske, biti dostupni nadležnim organima.

Sa druge strane, Specijalno državno tužilaštvo je smatralo da nijesu ispunjeni uslovi za ukidanje pritvora trojici optuženih.

U obrazloženju odluke koju potpisuje sudija Savić navodi se da su po ocjeni vijeća Dušić, Đorđević i Maksić osnovano sumnjivi da su počinili krivični djelo koje im se stavlja na teret optužnicom Specijalnog tužilaštva.

“Osnovana sumnja proizilazi iz dokaza na kojima se optužnica zasniva, a koji su sadržani u spisima predmeta iskaza svjedoka saradnika Saše Sinđelića, svjedoka Slavka Nikića, materijanih dokaza sadržaja materijala prikupljenog mjerama tajnog nadzora, zapisnicima o pretresu mobilnih telefona, potvrdama o privremeno oduzetim predmetima, te dokazima prikupljenim putem međunarodno-pravne pomoći od Srbije, Poljska, SAD i drugih dokaza sadržanih u spisima predmeta, što predstavlja osnovi preduslov da bi se prema nekoj osobi odredio i produžio pritvor”, navodi se u obrazloženju sudije Savića.

Žalba odbrane je odbijena jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljenih ukoliko se nađu na slobodi.

U obrazloženju odluke navodi se da garancije Pravoslavne mitropolije crnogorsko-primorske, manastira Ostrog, bile bi značajne da je sud našao da se mjera pritvora može zamijeniti nekom od mjera nadzora.

Osim Đorđevića, Maksića i Dušića na optužnici je još 11 osoba zbog sumnje da su učestvovali u pripremanju napada 16. oktobra prošle godine.

Žana Bojanić