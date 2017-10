Sinđelić tvrdi da bi ga ubili da se nije predao

U Višem sudu u Podgorici danas je saslušan srpski državljani, Saša Sinđelića, svjedok saradnik u procesu pokušaja terorizma. Optuženi Andrija Mandić i Milan Knežević izbačeni su iz sudnice jer su prijetili Sinđeliću i uznemiravali pretres.

Svjedočenje Saše Sinđelića

14.05

Sinđelić je završio svoje slobodno izlaganje. Pretres je prekinut i odložen za sjutra.

13.51

“Ako ono što pričam nije istina slobodno me zatvorite na 40 godina u zatvor, a sve druge pustiti”, kazao je Sinđelić.

13.50

“Jedini ljudi koji su mogli da nas izdaju su lideri Demokratskog fronta”, poručio je Sinđelić.

On je kazao da je odbio Edijevu ponudu da se sretne sa liderima DF.

13.45

Knežević se prilikom izlaska iz sudnice obratio specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i rekao “Isti ste mi ljudi i ti i on”.

13.44

Optuženi Milan Knežević i Andrija Mandić izbačeni su iz sudnice zbog prijetnji Sinđeliću.

“Ako ovaj šljam nastavi da govori dobiće po vratu od mene”, dobacio je Milan Knežević.

Mandić je Sinđelića nazvao “bravonjakom”.

13.38

Sudija upozorava Milana Kneževića, Andriju Mandića i Mihaila Čađenovića da će izbaciti iz Suda, ukoliko ne prestanu da se smiju i narušavaju red.

13.32

Moguće je, iako su male šanse, da je i Ristić učestvovao u organizovanju svega.

“Stalno me ispitivao kuda idem, putujem”

13.27

Sinđelić traži dodatnu zaštitu od Suda kako bi nastavio dalje da govori o tome šta zna.

“Čujem prozivke i prijetnje”, kaže on.

13.23

Smatra da neko štiti ljude iz DF-a.

“Da se nisam predao bio bi ubijen, ali nijesu htjeli da mi kažu od koga. Zato mislim da te ljude neko štiti, tu mislim na ljude iz Demokratskog fronta”, kazao je on.

13.21

Sinđelić tvrdi da jedini koji su mogli da izvrše prevrat jesu ljudi iz DF-a.

“Imali su oružje, ljude, novac, imali su ljude u policiji. Niko nije imao bolje uslove da uradi prevrat. Zašto ja ovo pričam, zato što smatram da isti ti ljudi sada slobodno šetaju”, kaže on.

13.17

Advokat Dražen Medojević kažnjen je sa 500 eura zbog , kako je kazala sudija, nepoštovanja suda.

“Vi nas ne poštujete”, kazao je advokat Medojević.

13.00

Paja i Dikić imaju problem u komunikaciji u Podgorici, jer Velimirović ne može da nađe bivšeg generala.

Paja se žalio Sinđeliću da ne može da dobije Dikića.

Kada su se na kraji našli, Velimirović je Dikiću predao telefon i ključeve.

“Velimirović je pokušao da ubrza stvari, žalio se da su mu ljudi nervozni, ali sam mu dao do znanja da mora da čeka i da poštuje naredbe, Iako je trebalo da me pozovu kada se sve završi, niko to nije uradio, ni Dikić, ni Velimirović. Ja pozovem telefonom, niko se ne javlja. Telefoni nijesu više bili u funkciji. Onda sam od Edija i putem medija čuo da je uhapšena neka teroristička grupa. Našao sam se sa Edijem, koji je bio jako ljut i pita me gdje je oružje. Ja mu kažem da je sve organizovano, da je trebalo ključeve da da Dikiću. On mi je rekao da ih je Velimirović izdao. Rekao je da će Paju ubiti”, kazao je Sinđelić.

Edi je, kaže Sinđelić, tražio nekog specijalca sa snajperom.

“Edi nije htio da odustane od operacije. Ja nijesam mogao da saznam gdje je oružje, jer je samo Paja imao dodir sa njim, Edi mi je rekao da bar 500 ljudi mora napravi neki nered. Osim toga, tražio je da se dva čovjeka pošalju u Podgoricu u prostorije DF-a. Tu je trebalo da se baci Molotovljev koktel… Poenta je da se napravi buka ispred kancelarija DF-a. To bi bilo snimljeno kao da je neko od Milovih ljudi napao. Tamo sam poslao Jovanovića kom sam dao 500 eura”, kaže Sinđelić.

12.59

Sutkinja Suzana Mugoša vidjela je da neko u sudnici jede bombone.

“Ovdje ne možemo da jedemo i pijemo. Nijesmo u kafani ni nigdje drugo. Na taj način narušavamo dostojanstvo suda”, upozorila je ona.

12.54

Ubrzo nako toga Sinđelić je saznao da ih je Paja Velimirović izdao.

12.45

Sinđelić tvrdi da je Edi konstatno bio na vezi sa nekim iz Crne Gore, koji ga je obavještavao o svemu.

Od Paje je tražio da slika oružje, nakon čega je na slikama vidio kalašnjikove u sanducima.

“Potvrdio mi je da je oružje prebačeno u Podgoricu. Vidio sam, međutim, da je prilikom predaje telefona bio malo nervozan. Tada nijesam znao ono što sada znam, a to je da je već igrao za policiju”, rekao je Sinđelić.

12.30

Sinđelić kaže da se sa Pajom vidio na požarevačkom putu, kome je dao telefone koje je njemu dao Edi. Za Sinđelića je bio telefon sa oznakom broja devet.

“Telefon s brojem deset je trebalo da bude predat nekom čovjeku iz DF-a poslije 23 h. Broj šest nije smio da zove. To je bio Edijev broj. Njega bi smjeli da zovu nakon 23 h, kad nastanu problemi”, priča Sinđelić.

12.16

Sinđelić je kazao da je Ristiću približno dao 10 hiljada eura.

Kaže da Edi nikada nije pravio problem oko novca.

“Da sam mu tražio milion ili dva, dao bi. Cilj je bio da se to samo dovede do kraja”, kaže Sinđelić.

12.12

Nakon Ristića, Sinđelić se sreo sa Dikićem kome je dao 5.000 eura, u apoenima po 500 eura.

Dikić mu je rekao da će poći u Crnu Goru.

Nakon toga Sinđelića je zvao Paja, koji mu je rekao da su nabavili oružje.

12.05

Sinđelić je ukratko ispričao detalje susreta sa Nemanjom Ristićem, za koga tvrdi da je znao sve o pokušaju državnog udara.

“Rekao mi je da može da se desi da ubiju Đukanovića”, priča Sinđelić.

Ristiću je dao oko 2.000 eura, u apoenima od 500 dolara.

11.57

Sinđelić je nakon pauze pričao o susretu sa Bogićevićem koji ga je, kaže, pitao o planiranom državnom udaru.

I on mu se žalio na finanasijske probleme, zbog čega mu je Sinđelić dao 2.500 eura.

11.47

Suđenje je nastavljeno.

11.02

Pauza od 10 minuta.

10.49

Govoreći o Bratislavu Dikiću, Sinđelić kaže da ga je znao samo preko Facenook-a, gdje ga je i kontaktirao kako bi se vidjeli i kako bi mu iznio plan o pokušaju terorizma u Crnoj Gori.

Kada su se sreli oči u oči, pomenuo mu je izbore u Crnoj Gori i da ne bi bilo loše da se ode tamo.

“Nije bio posebno zainteresovan, ali je rekao da bi išao u Crnu Goru da se liječi alternativnim metodama. I rekao mi je da bi htio da ide pod Ostrog”, pričao je Sinđelić.

Međutim, za realizovanje tog nauma Dikiću su pare predstavljale problem.

“Tada sam mu rekao da sam ja momak iz niškog zatvora koji je digao pobunu koju je Dikić ugasio. Prilikom odlaska, zamolio sam ga da me isprati do vozila. Pošto se žalio da mu je mala penzija, bukvalno sam mu u šaku ugurao 500 dolara. Nikada me nije pitao zašto sam mu dao taj novac”, ispričao je Sinđelić.

10.43

Sinđelić je od Paje tražio da četnička braća podrže ideju u Crnoj Gori, te da im za to treba oružje.

“Tražio sam mu da kupi oružje i da se to prebaci za Crnu Goru. Tražio sam mu 50 kolašnjikova, 50 pištolja i dosta minucije”, navodi Sinđelić.

Za to je Paji dao 15 hiljada eura u apoenima po 500.

10.32

Sutkinja Suzana Mugoša je opomenula Mandića, Kneževića i Čađenovića zbog smijeha.

10.29

Kada se vratio u Srbiju, Sinđelić je i dalje održavao kontakt sa Edijem, koji ga je zvao preko Vibera da se vide u Beogradu na Kalemegdanu.

“Pitao me je jesam li razmislio o tome koga da angažujem. Razmišljao sam o tome da je rizično to tražiti u Srbiji jer bi sve moglo da stigne do ušiju policije. Međutim, sjetim se vojvode Paja. Upoznao sam ga u mjestu Brnjak 2013. ili 2014. godine. Znao sam da ima neka proslava u septembru u čast nekog četničkog komandanta. Po onome što sam znao za njega, bio je ugledan u Zbunom Potoku. Držao je neku kafanu. On mi je pao na pamet kada sam razmišljao ko bi mogao da mi pomogne oko oružja. To sam predložio Ediju koji je sve naređivao od početka do kraja. Predložio sam Paju, evo sad vidim da se tako ne zove”, rekao je on.

Sinđelić tvrdi da je od Edija dobio četiri puta po 25 hiljada eura i dva puta po 50 hiljada.

10.23

Sinđelić je ispričao i cjelokupan plan.

“Grupa od 50 ljudi, specijalaca izuzetno sposobnih, trebali su da se sukobe sa policijom. Nakon toga lideri DF-a trebali su da uđu u Skupštinu, naprave barikade i formiraju krizni štab u koji će pozvati ostale lidere opozicije da proglase neku kao kriznu vladu, da bi oni napravili neko vanredno stanje da bi u zemlji hapsili koga hoće”, priča Sinđelić.

10.10

“Rekao mi je da su to tražili ovi iz DF-a da ne smije da se dozvoli da u takvoj situaciji Đukanović izađe na izbore. Rekao je da to mora da uspije, da su to traži lideri DF-a da oni neće da promijene vlast bez oružja”, ispričao je Sinđelić.

Dodaje i da mu je Edi kazao da se DF plašio odmazde države.

“Pobiće ih, bojali su se”, kaže Sinđelić.

10.07

Kaže da je pomogao Ediju jer nije želio da Crna Gora uđe u NATO.

“Šta će nama NATO?! To sam uradio zbog crnogorskog naroda”, kazao je Sinđelić.

09.53

Edi mu je, kaže Sinđelić, kazao da bi DF značila pomoć kada bi se pojavili ljudi iz Srbije.

“Rekao mi je da niko ne smije da zna da ruski nacionalisti pomažu. Samo treba da sakupim ljude i oružje”, kazao je Sinđelić.

Onda je Ediju kazao da je to nešto što treba da se sprema mjesecima, a ne za 15 dana.

“Kazao sam mu da ne mogu tek tako da nađem 50 kalašnjikova. Rekao mi je da tu treba sva oprema za specijalnu policiju”, istakao je on, dodajući da je Edi tražio da se kupe i gas maske, suzavce, bodljikavu žicu.

Kaže i da Edi nikog nije pominjao imenom.

“Kazao je da ostatak opozicije ne zna šta će da uradi DF”, priča Sinđelić.

09.54

Konačna odluka da se ide do kraja je petak, kaže Sinđelić.

“Zbog tih krađa i jer je to jedna mafija koja je na vlasti, DF se plaši da će ponovo da batinjaju ljude na ulicama kao 2015.i da se plaše za svoje živote i da se boje da će ili izgubiti izbore ili da će ih napasti kriminalne grupe povezane sa Đukanovićem i da im zbog toga treba oružana pomoć. Edi mi je kazao da ima specijalni tim ljudi plaćen za to”, kazao je Sinđelić.

09.48

Doveli su ga, kaže, u zgradu gdje su ga poligrafski testirali. Tu su mu kazali za plan u Crnoj Gori, te ga pitali želi li da učestvuje.

“Znao sam da postoji opozicija. Bio sam protiv vlasti isto kao što sam sada. Ja sam srpski nacionalista”, kazao je Sinđelić.

Edi mu je kazao da u Crnoj Gori treba da budu izbori, te šta se tamo dešava.

“Rekao mi je da ne mogu da dobiju izbore jer Milo stalno krade izbore. Ja sam mu odgovorio, narodski, da Milo ne može 30 godina da vlada bez krađe.. Dodao je da su već dali ogromne pare za kampanju. Ako opozicija ne dobijeizbore Crna Gora će, čim se proglasi nova Skupština, ući u NATO. Ja, pošto naravno ne volim NATO koji je bombardovao našu zemlju, rekao sam da ću pomoći. Edi mi je rekao da su nosioci iz DF-a i da oni kontrolišu kompletnu opoziciju”, ispričao je Siđelić.

09.46

Kada je stigao u Moskvu na aerodrom Šeremetjevo Sinđelić je, kaže, bio iznenađen što ga je Edi sačekao na mjestu gdje se vrše kontrole.

“Bio je u društvu još jednog čovjeka sa legitimacijom. Okačili su mi neku karticu, dali papir i rekli da ćutim”, ispričao je Sinđelić.

09.41

Sinđelić kaže da je 2016. dobio poruku od Edija da ruši vlast u Crnoj Gori.

“Ne mogu da kažem tačan dan, ali to je bilo između febrauara i maja. Poruka je bila dosta čudna. Edi mi je napisao da je dosta bilo, da ovako ne može više, da u Crnoj Gori treba srušiti tu kriminalnu vlast”, kaže Sinđelić.

09.25

Kaže da je “Edija” upoznao u Rusiji 2015. godine kada se raspitivao o situaciji u Srbiji i na Balkanu. On je bio spreman da pomogne Sinđelićinu organizaciju, ali imao je jedan uslov za to-da ga poligrafski testira.

“Pričali su na ruskom. Edi me je pitao je li me neko poslao, da li sam podnio negdje zahtjev za rad u vojsci ili policiji, da li sam ucijenjen, da li bih ga izdao, da li sam špijun”, ispričao je Sinđelić.

09.15

Kaže da se zove Saša Sinđelić, a da mu je Aleksandar kršteno ime, te da se bavi prodajom suvenira. Dodaje da godinu dana čeka da kaže sve što ima.

“Ja sam saglasan da moje svjedočenje bude javno. Godinu čekam da dam iskaz. Zovem se Saša Sinđelić, kršten sam kao Aleksandar. Danas hoću da objasnim kako je došlo do toga da ovi ljudi budu pohapšeni i da ja dođem u Podgoricu. Ja sam Srbin koji drži do tradicije i držim do ujedinjenja slajanskih zemalja. Ne želim granice između Srbije, Crne Gore i Rebulike Srpske”, rekao je on.

09.13

Došao je Sinđelić.

09:06

Odbijeni su zahtjevi za izuzeće sudija Mušike Dujovića, Borisa Savića i Suzane Mugoše.

Saslušanje Sinđelića, koji je juče trebalo da govori o planiranju neuspjelog terorističkog napada 16. oktobra prošle godine, u posljednjem je trenutku odloženo jer je odbrana ponovo tražila izuzeće sutkinje Suzane Mugoše.

Osim nje, traženo je i izuzeće predsjednika Višeg i Apelacionog suda Borisa Savića i Mušike Dujovića, kako bi predmet bio direktno proslijeđen predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici. Odluka o ovom izuzeću biće poznata danas.

Ovakvom razvoju događaja prethodilo je više procesnih predloga odbrane, među kojima je i zahtjev da se sprovede psihijatrijsko vještačenje svjedoka, o čemu će sud naknadno odlučiti.

Glavni specijalni tužioc Milivoje Katnić smatra da su svi ti predlozi usmjereni na odugovlačenje postupka i prolongiranje saslušanja ključnog svjedoka.

Sutkinja Suzana Mugoša spojila je juče slučaj Bratislava Dikića sa ostalima nakon što je optuženi operisan.

Prema navodima optužnice, planiranom destabilizacijom na dan izbora rukovodili su dvojica Rusa, za koje se vjeruje da su agenti ruske obavještajne službe, Edvard Širokov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu. Oni su, kako se sumnja, od početka 2016. godine do 15. oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, Srbiji i Rusiji, postupali “u namjeri da ozbiljno zastraše građane Crne Gore, napadnu na život i tijelo drugog, ozbiljno ugroze i povrijede osnovne ustavne, političke i društvene strukture Crne Gore i spriječe Crnu Goru da pristupi NATO Alijansi”.

Osim toga, Šišmakov je, kako se navodi u optužnici, nakon propadanja plana o terorističkom napadu u Crnoj Gori, zatražio od Sinđelića da pronađe osobu koja zna da koristi vatreno oružje i koja će, u Podgorici, ubiti tadašnjeg predsjednika Vlade Mila Đukanovića.

Obezbjeđivao novac, oružje, uniforme

Sinđelić je, kako vjeruje Tužilaštvo, bio zadužen da vrbuje druge članove organizacije, prima i predaje novac između organizatora i članova grupe, obezbijedi oružje, telefone, kupi policijsku opremu, uniformu, štitnike, palice, pancire, suzavac, gas masku i drugu opremu koju bi prilikom napada na Skupštinu koristili članovi grupe.

Ovaj svjedok ranije je tužiocu do detalja iznio uloge i zadatke svih optuženih. Tvrdio je da je u operaciji koja je planirana nakon zatvaranja biračkih mjesta 16. oktobra prošle godine, više stotina ljudi iz više pravaca trebalo da uđe u Crnu Goru i učestvuje u demonstracijama. Akcijom ispred Skupštine, po njegovim tvrdnjama, trebalo je da rukovodi političar Demokratskog fronta čiji identitet nije otkrio, ali je naveo da se radi o osobi koja dobro govori ruski jezik.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva su, osim dvojice ruskih državljana, obuhvaćeni lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, Mandićev vozač Mihailo Čađenović, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milan, Dušić Milić, Dragan Maksić, te Predrag Bogićević i Nemanja Ristić kojima se sudi u odsustvu.

Postupci odvojeni u odnosu na Miloša Jovanovića i Bratislava Dikića.

Većina okrivljenih je ranije negirala krivicu, a Jovanović je potvrdio da mu je upravo Sinđelić nudio da bude dio logističke mreže koja je pripremala teroristički napad na dan izbora.

Ponudu nije u cjelosti prihvatio ali je, kako je tada ispričao, za 500 eura prihvatio da demolira kancelarije DF na Starom aerodromu, kako bi se stvorio privid da iza toga stoji vlast.

S.Đukanović, A.Rahović