Stanari snimili osobu kako krade ručke sa liftova, snimak dostavili policiji

Sa liftova u zgradama u Ulici Bracana Bracanovića, u Lepoj Kati i stambeni objekti u Ulici bratstva i jedinstva u Podgorici ukradene su metalne ručke. Umjesto ručki ostali su samo šarafi na koje stanari kače razne vezice i prave ručke kako bi mogli da otvaraju vrata lifta i uopšte da ga koriste. Stanari jednog od ulaza u zgradi Lepa Kata snimili su osobu koja krade inventar i snimak predali policiji. Nikakav odgovor dosad nijesu dobili, piše Dan.

“Mi smo ga snimili. To je neki čovjek za kojeg niko ne bi rekao da će to uraditi. U našem ulazu je odnio šest ručki, a ulazu preko puta nas svih osam. To je isti čovjek koji je to uradio u svim drugim zgradama. Snimak je poslat MUP-u, ali niko reagovao nije. Zvao sam ih i obavijestio, ali čovjek koji mi se javio nije bio baš ljubazan da nam izađe u susret. Nikome u Glavnom gradu se nijesmo obaćali, ali javno smo postavili video pa očekujemo da se uključe”, rekao je Dragan Jovićević, bivši predsjednik ulaza.

Stanarka Lepe Kate Jelena Đurašković kaže da je kamera sa njenog sprata snimila osobu koja je ukrala ručke sa lifta.

“Samo da vidite kakav je to gospodin, kao sa puta da je došao, nosi torbicu i niko ne bi rekao da bi on ukrao bilo šta. Čuli smo da su i u drugim zgradama to uradili, tako da sumnjam da je to sve jedan čovjek uradio. Mora da se vidi ko je on i da se kazni, jer je nanijeta velika materijalna šteta. Ručke se otuđuju da bi se na otpadima prodale”, ističe Đurašković.

Ona smatra da se i otpadi moraju provjeriti.

“U našem ulazu otuđili su sve što se moglo otuđiti. Ni kamere nam evo izgleda ne pomažu. Dostavili smo MUP-u snimak, ali nisam sigurna da li su uspjeli išta da urade. Nadležni se moraju uključiti i početi kontrolu otpada koji otkupljuju sirovine. Svojevremeno su nam ukradena i ulazna vrata”, navodi Đurašković.