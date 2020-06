Suđenje uhapšenima za šverc kokaina: Optužuju Pavlovića da je sve izmislio

Uhapšeni u policijskoj akciji „Manjifiko” juče su pred vijećem sudije Dragoja Jovića u podgoričkom Višem sudu iznijeli odbrane, tvrdeći da nijesu krivi za šverc 18 kilograma kokaina brodom iz Južne Amerike.

Miloš Petrić, Srđan Pavlović, Đuro i Miloš Perović, Toni Petković i Rade Samardžić negirali su članstvo u kriminalnoj grupi čiji je navodni organizator odbjegli Danilo Đurović.

Osim njih, optužnicom je obuhvaćen i Branimir Miletić, koji se takođe nalazi u bjekstvu.

Nisu identifikovane osobe iz Kolumbije koje su učestvovale u švercu kokaina.

Mornar Srđan Pavlović u istrazi je priznao članstvo u kriminalnoj organizaciji koju je formirao Đurović i razotkrio uloge ostalih članova ove kriminalne organizacije.

Miloš Petrić ispričao je juče pred sudom da njihovom hapšenju nije prethodila nikakva istraga niti saradnja policije i tužilaštva sa stranim službama, već je to bio sukob optuženog Srđana Pavlovića i Danila Đurovića zbog jedne ljubavne afere.

“Oštećena strana u ovoj priči su moji kumovi. Istina je da je u datom trenutku nismo bili u najboljim odnosima, a to ne znači da nisam osjetio moralnu obavezu da se umiješam u ovaj sukob i Pavlovića sam fizički napao. On je meni zbog toga prijetio i upravo to objašnjava Pavlovićevu ideju da me stavi u glavni kadar ove priče. Kriminalna organizacija Danila Đurovića u kojoj smo navedeni kao članovi samo je jedna od Pavlovićevih fikcija i ona ne postoji”, ispričao je Petrić.