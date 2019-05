Svi oglašeni krivim u slučaju pokušaja terorizma

Vijeće sutkinje Suzane Mugoše danas je u Višem sudu u Podgorici oglasilo krivim optužene za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, u oktobru 2016. godine.

<<<Presuda koja će mnogima odrediti budućnost<<<

Mjere bezbjednosti su pojačane i veliki broj policajaca raspoređen je oko zgrade Višeg suda.

Specijalno državno tužilaštvo za ovo krivično djelo optužilo je dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Optužnicom su obuhvaćeni i državljani Srbije Bratislav Dikić, Branka Milić, Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Srboljub Đorđević Kristina Hristić, Milan Dušić i Dragan Maksić.

U ovom slučaju optužena su i dva lidera Demokratskog front DF Andrija Mandić i Milan Knežević, te vozač tog političkog saveza Mihailo Čađenović. Knežević i Mandić neće prisustvovati izricanju presude.

Postupak protiv Ananija Nikića je razdvojen jer se on nalazi u Rusiji koja mu je ranije dodijelila status izbjeglice, pa je iz tih razloga odbila njegovo izručenje.

SDT koga u ovom procesu zastupa Saša Čađenović zatražio je da se Šišmakov i Popov kazne maksimalnom kaznom zatvora, dok je za Mandića i Čađenovića prdložio strože kazne, a za Kneževića blažu.

Advokati optuženih zatražili su oslobađajuće presuda za svoje branjenike.

Oni su kazali da su materijalni dokazi suprotni sa izjavom svjedoka saradnika Saše Sinđelića.

Mandiću, Kneževiću i Čađenoviću prijete kazne zatvora od jedne do osam godina, optuženim srpskim državljanima do pet godina, a ruskim od tri do 15 godina, s tim što su Eduard Šišmakov i Vladimir Popov optuženi za više krivičnih djela pa im jedinstvena kazna može biti i veća.