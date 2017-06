Tereni na Jazu koštali opštinu dva miliona eura

Specijalno državno tužilaštvo privodi kraju izviđaj u predmetu oko izgradnje fudbalskih terena na Jazu nadomak Budve, saznaju Dnevne novine.

Naime, već mjesecima tužilaštvo provjerava posao sklopljen između opštine Budva i firme “Gugi komerc” oko izgradnje fudbalskih terena na Jazu, kao i platoa za koncert, koji su tu opštinu koštali blizu sedam miliona eura. Sumnja se da je u tom poslu između Rajka Kuljače, koji je bio na čelu budvanske opštine i njegovog sada već bivšeg kuma Borislava Savića Gugija, opština oštećena za skoro dva miliona koliko tužilaštvo, ali i vještaci koji su radili nalaz, procjenjuju da je naplaćeno više od onog što je urađeno.

Ugovor sa firmom „Gugi komerc” oko izgradnje fudbalskih terena na Jazu 15. novembra 2007. godine potpisao je tadašnji direktor Fudbalskog kluba Mogren Boro Lazović, na zahtjev predsjednika kluba i predsjednika opštine Rajka Kuljače, koji je samo godinu ranije sa Savićem zaključio sličan ugovor i to ugovor o izgradnji platoa na Jazu.

U ugovoru koji je Boro Lazović potpisao sa izvršnim direktorom firme „Gugi komerc” Dragoljubom Milovanovićem ne navodi se cijena, odnosno ukupni iznos novca kojim treba platiti obavljeni posao, već da će se to precizirati nakon završenih radova. Naime, u članu 4 ugovora se konstatuje da „Naručilac radova se obavezuje da će izvođač radova isplatiti naknadu za izvršene radove po ispostavljenim privremenim situcijama, a ukupan iznos naknade biće preciziran izradom ispostavljene konačne situacije”.

Tri godine kasnije, 2010. na Lazovićevu adresu stižu dvije privremene situacije koje je trebalo da potpiše. Prema tim papirima, radovi izvedeni na izgradnju terena za fudbalski klub “Mogren” su bili procijenjeni na 2.109.000 eura, međutim toliki iznos Lazoviću je bio sumnjiv i on je kao direktor kluba odbio da ih potpiše. Očigledno da je garancija za plaćanje radova bila opština Budva jer novac za radove u međuvremenu pao na teret te opštine jer je upravo Kuljača kumovao ovom poslu.

Kuljača formirao komisiju

On je u januaru 2008. godine čak formirao petočlanu komisiju za utvrđivanje vrijednosti radova na objektima na Jazu, a detaljnom analizom ta komisija je utvrdila da je za te radove utrošeno 6.700.333 eura. U kasnijem nalazu sudskih vještaka, pokazalo se da to nije stvaran iznos radova, te i da je nastala šteta za opštinu više od dva miliona eura. Ugovore u ime “Gugi komerca” potpisivao je Dragoljub Milovanović. On je pred tužiocem tvrdio da je samo radio ono što su se prethodno Kuljača i Savić, vlasnik firme “Gugi komerc”, dogovarali.