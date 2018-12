U Beču ubijena dva Crnogorca, jedan od njih je Vladimir Roganović

Novljanin Vladimir Roganović (31), koji slovi za člana “kavačkog klana”, ubijen je danas u centru Beča, nezvanično saznaje CdM. U društvu Roganovića bio je 22-godišnji Stefan Vilotijević iz Nikšića, koji u bolnici u Beču podlegao povredama.

Prethodno je bečka policija saopštila da su dvije osobe ranjene u glavu u pucnjavi u restoranu u centru Beča.

“Dvije osobe pronađene su sa prostrijelnim ranama danas oko 13.30 sati u Lugecku u Beču”, objavila je policija.

Austrijski mediji javljaju da su se, nakon pucnjave, čuli povici “Brat, brat”.

“Čula sam pucnjeve i krike, zaključala sam se u dućan i sakrila se. Vidjela sam žrtve, bilo je puno krvi, bojim se”, kazala je svjedok Monika Dulak.

Our information is based on facts and we deny speculations: There is one male suspect who is still on the run as well as two victims (one dead, one severely injured). There have already been controls of possibly involved persons. A terrorist motive is out of the question!

