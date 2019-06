U Pivari Trebjesa procurio amonijak

U Pivari Trebjesa jutros je u fabričkom postrojenju procurio opasni gas amonijak, javio je portal Onogošt.

“Danas oko 11.30 časova desio se incident u pogonu energetike. Radi se na utvrđivanju uzroka i saniranju posljedica. Ono što je najvažnije u ovom trenutku, jeste da ne postoji rizik vezan za zdravlje i bezbjednost ljudi, kako naših zaposlenih tako i građana”, kazala je Natalija Milić iz PR službe fabrike.

Kako portal Onogošt nezvanično saznaje, četiri osobe su primljene u Opštu bolnicu, sa simptomima vrtoglavice i oni su trenutno nalaze na posmatranju.

“U 11.40 dobili smo dojavu da je došlo do curenja amonijaka i mi smo odmah poslali dva vozila sa osam vatrogasaca. Pokušali smo da zatvorimo ventile, ali nije bilo do ventila već su se izvodili neki radovi i došlo je do curenja amonijaka na cijevima. Brzo smo intervenisali i srećom nije bilo povrijeđenih niti trovanja”, kazao je načelnik vatrogasne službe Veselin Gardašević.

Amonijak (NH3) je bezbojan plin, blago zapaljiv, otrovan, korozivan, tečni plin sa oštrim mirisom, a pri nižim koncentracijama dovodi do iritacije disajnih puteva, očiju, mučnine, povraćanja, glavobolje i crvenila lica, dok najteža posljedica udisanja amonijaka može biti edem pluća.