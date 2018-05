Ubijeni crnogorski državljanin tajni izvor za knjigu o korupciji južnoafričkog predsjednika?

Gorgija Gorg Darmanović koji je upucan danas ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu, bio je osoba koja je sve vrijeme davala informacije iz Srbije novinaru Žaku Pauvu za knjigu “Predsjednikovi čuvari” koja govori o visoko korumpiranom predsjedniku Južne Afrike i bio je blizak sa kontroverznim biznismenom ove zemlje, ekskluzivno saznaje “Blic”.

>>>Crnogorski državljanin ubijen na Novom Beogradu>>>

Državljanin Crne Gore Gorgija Gorg Darmanović (58), ubijen je danas u obračunu na Novom Beogradu u blizini Prvog osnovnog suda. U Darmanovića su napadači ispalili četiri hica, pogođen je u glavu, a preminuo je nekoliko sati kasnije u Zemunskoj bolnici.

Darmanović, koji ima crnogorska dokumenta, a inače je rođen u Johanezburgu, povezan je sa narko klanovima iz ovog grada. Kako saznaje Blic, njegovo ime iskače i kada se pomene sumnjiva figura podzemlja Južne Afrike – kontroverzni biznismen Nafiz Modak.

Južnoafrički portal “Njuz24” u januaru je objavio tekst u kome se navodi svjedočenje po kome je izvor informacija za neke djelove knjige o korupciji u najvišim krugovima južnoafričke vlasti jedna osoba iz Srbije, koja se takođe dovodi u vezu sa kontroverznim južnoafričkim biznismenom, prenio je Tanjug.

“Njuz 24” je u izvještaju sa suđenja Nafizu Modaku, koji se tereti za reketiranje i sumnjive poslove sa obezbjeđenjem u kejptaunskim noćnim klubovima, objavio da je jedan od svjedoka, policajac koji istražuje taj slučaj, rekao da postoje snimljeni razgovori Modaka sa “nekim iz Srbije”.

Policijski pukovnik Čarl Kinear tvrdio je da se glas neimenovane osobe iz Srbije čuje na nekim od snimljenih poziva južnoafričkog biznismena Nafiza Modaka. Kako je naveo policajac Kinear, “osoba koju je Modak zvao u Srbiju je ista osoba koja je dala informacije za prvih nekoliko poglavlja” knjige “Predsjednikovi čuvari”, koja govori o navodnoj visokoj korupciji režima predsjednika Džejkoba Zume, a čiji autor je novinar Žak Pauv.

Kako je ovaj južnoafrički portal prenio na dan ubistva na Novom Beogradu, osoba iz Srbije na koju je policajac Kinear tada mislio je ubijeni Darmanović.

Kako je u januaru Modak naveo pred sudom, Darmanović i on razgovarali su o odnosima policijskih zvaničnika i “kontroverznih biznismena” i vođa poznatih kriminalnih klanova u toj zemlji. Dio snimljenog razgovora koje je Modak dao tada na uvid, očigledno sa Darmanovićem, pušten je tokom njegovog apliciranja za kauciju koji je trajao od sredine decembra 2017. do kraja februara 2018. godine, piše “Njuz24”.

