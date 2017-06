Ulcinj: Prevarili Rusa i Baranina i protivpravno prisvojili više od pola miliona?

Policija je podnijela krivične prijave protiv Muja Reže (45), Vladimira Ivanovića (41) i Milija Redže (42) iz Ulcinja zbog osnovane sumnje da su prevarili državljanina Rusije V.N. E i Baranina A.M. te protivpravno prisvojili 539.000 eura, navode iz Uprave policije.

„Naime, tri osumnjičena lica su, kako se sumnja, u namjeri da pribave protivpravnu imovinsku korist, prevarnim radnjama sa kupoprodajom, sticanjem i prenosom vlasništva nad nepokretnostima na području opštine Ulcinj, dovela u zabludu oštećena lica i time ih navela da na štetu svoje imovine učine više radnji, čime je pribavljena imovinska korist za osumnjičene i nanesena šteta oštećenima u iznosu od 539.000 eura“, kažu iz UP.

Osumnjičeni Vladimir Ivanović je naime vlasnik dvije predmetne katastarske parcele, označene kao pašnjak i šuma, ukupne površine 4.732 m2, koje se nalaze u Pinješu. Mujo i Mili Redža su u ovom poslu bili posrednici u ime kupca u kupoprodaji nepokretnosti. Vladimir i Mujo(45) su se, kako se sumnja, obavezali da će prenijeti pravo vlasništva nad ove dvije parcele na V.N.E. i A.M. po isplati kupoprodajne cijene odnosno 539.000 eura.

Ugovorom od 19.oktobra prošle godine je potvrđeno da je kupoprodajna cijena izmirena u potpunosti, odnosno da su V.N.E. i A.M. platili naznačeni iznos. Kako je na predmetnim parcelama postojao prethodno upisan teret – hipoteka, radi obezbeđenja potraživanja sa zabranom otuđenja u iznosu od 132.720 eura sa rokom otplate 10 godina, to su ugovorne strane usaglasile da je prodavac Ivanović u obavezi da izmiri sve obaveze po osnovu upisanog tereta i potom parcele, bez tereta i ograničenja, prenese u vlasništvo kupaca V.N.E. i A.M, odnosno da u roku od 30 dana pozove kupce i potpišu ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kod notara. Posrednici Mili i Mujo Redža su se istim ugovorom obavezali da će ispuniti obavezu prodavca, odnosno da će u svojstvu jemaca plataca garantovati za ispunjenje obaveza iz predmetnog ugovora, kao i da će odgovarati za naknadu cjelokupne štete koju bi kupci, pojedinačno ili solidarno, podnijeli neizvšenjem obaveze prodavca.

Međutim, oštećena lica su nakon izvjesnog vremena uvidjela da Ivanović manipulacijom i vršenjem prevarnih radnji, nema namjeru da ispuni svoju ugovornu obavezu, u smislu skidanja tereta sa predmetnih nepokretnosti i zaključenja ugovora o kupoprodaji, budući da su svi rokovi za to bili odavno prošli. Tako su oštećena lica V.N.E. i A.M. došla u situaciju da, osim što hipoteka nije skunuta kako je ugovoreno, pravo vlasništva nad ove dvije parcele uopšte ne bude preneseno na njih.

Krivična prijava protiv osumnjičenih Muja i Milija Redže i Vladimira Ivanovića je podnijeta u redovnom postupku, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo prevara. Mujo Redža(45), se već nalazi u ZIKSU-u zbog drugog krivičnog djela, takođe prevare.