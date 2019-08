Uz pomoć policije građani ušli na plažu kod hotela Palma

Jutrosje došlo do incidenta oko dijela plaže kod hotela “Palma” u Tivtu. Građani su se okupili jer su iz hotela tokom noći ponovo vratili stubiće i ogradili plažu, iako je sinoć inspekcija sklonila te stubiće. Tu je bilo obezbjeđenje hotela, pa je došlo do sukoba i rasprave sa građanima koji su pozvali policij, piše Radio Tivat.

Policija je, nakon razgovora sa inspektorkom, dozvolila građanima da uđu na dio plaže i sklone stubiće, a obezbjeđenju naredila da se povuče.

“Cijelo ljeto imamo problem sa hotelom “Palma” jer nam zagrađuju dio plaže koju su bespravno zagradili. Oni su se oglušili o dvije inspekcije koji su im naložili da to uklone. Unatoč svega, oni su pozvali obezbjeđenje sa pištoljima da čuvaju plažu. Sinoć je došla inspektorka sa svojom ekipom I oni su uklonili stubiće. U toku noći iz hotela su to ponovo zagradili i ponovo pozvali svoje obezbjeđenje iz Nikšića. I mi građani smo se jutros skupili i pozvali policiju. Sad je to odgrađeno i vidjećemo koliko će to trajati. Po naređenju polciije obezbjeđenje se povuklo”, kaže za Mira Stojčević, mještanka.

Iz hotela nije bilo izjava povodo ovog događaja.