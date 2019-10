Vlada ne može i ne smije da kontroliše državno tužilaštvo

Vlada ne treba da ima mehanizme za kontrolu Tužilaštva, saopštili su danas iz Vrhovnog državnog tužlaštva, reagujući na navode ministra pravda Zorana Pažina da je povjerenje u Tužilaštvo na nedopustivo niskom nivou i da je Vlada razvlašćena od svih mehanizama da utvrdi odgovornost za rezultate u toj oblasti.

<<<Pažin: Povjerenje u Tužilaštvo na nedopustivo niskom nivou<<<

“Državno tužlaštvo uvažava stavove svih građana Crne Gore, ministra pravde takođe. Upravo zbog toga je zainteresovano na osnovu kojih istraživanja, sprovedenih za čije potrebe, se iznose tvrdnje o tužilaštvu. Tužilaštvo je samostalan organ, a državni tužilac je nezavisan u radu i donošenju odluke i ne raduje nas činjenica što na to moramo da podsjećamo i ministra pravde”, naveli su u Tužilaštvu.

Kako dodaju, upravo zbog te činjenice, definisane zakonom i ustavnim normama, Vlada i ne treba da ima mehanizme za kontrolu Tužilaštva.

“Onda bismo govorili o Vladinom ministrastvu, a vjerujemo da nikome nije u interesu da Tužilaštvo to i bude. Državno tužilaštvo nikada nije niti će ignorisati probleme sa kojima se suočava. Naprotiv. Nastaviće da ih rješava koliko god to nekome odgovaralo ili ne, koliko god to zvučalo arogantno ili ne”, poručuju iz VDT-a.

Navode da će izazovi pred kojima se državno-tužilačka organizacija trenutno nalazi samo osnažiti njihovu odlučnost da se obračunajuo sa svim vidovima kriminala, ali i pokušajima različitih vrsta pritisaka, sa koje god adrese oni dolazili.

“Sve one koji pokušavaju da guraju pod tepih sve što je ostvareno prethodnih godina podsjetićemo da Državno tužilaštvo kontinuirano ostvaruje rezultate na svim poljima. Upravo su po naredbama državnih tužilaca riješena najteža krivična djela, upravo su po nalogu državnih tužilaca službenici Uprave policije uhapsili brojne pripadnike kriminalnih organizacija. To dokazuje da samo, zajednički, timski rad, kojim rukovodi Tužilaštvo može da dovede do mjerljivih rezultata”, ističu u Tužilaštvu.

Poručuju da pokušaji kontrole sa bilo koje strane mogu samo da uspore, nikako da zaustave tu namjeru.

“Da li smo zadovoljni? Ne. Smatramo da treba još bolje, odlučnije i efikasnije. Svi koji misle da će uspjeti da nas spriječe u tome – u velikoj su zabludi. Državno-tužilačka organizacija nastaviće da radi u interesu javnosti i odgovorna je građanima Crne Gore, kojima nastoji da obezbijedi sigurno i bezbjedno okruženje. Svi drugi pokušaji kontrole u suprotnosti su sa ustavnim i zakonskim normama koje nije donosila državno-tužilačka organizacija. Naše je da nas u radu isključivo vodi primjena tih propisa i njihovo poštovanje. Zato sa pravom od svih građana Crne Gore tražimo da i sami čine upravo to”, zaključuju u Tužilaštvu.