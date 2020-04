Zatvor u Spužu prebukiran

Prema poslednjim podacima Uprave policije, zbog kršenja mjera koje je donijela Vlada Crne Gore i NKT, u cilju suzbijanja koronavirusa, do sada je u Crnoj Gori procesuirano preko 800 ljudi. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je do sada odredilo pritvor za 94 osobe. Trenutno se u Upravi za izvršenje krivicnih sankcija nalaze čak 78 osobe, koje su se oglusile o naredbama. Upravo zbog toga UIKS ima problem sa prebukiranoscu pa je u toku izgradnja dva objekta, jedan većeg kapaciteta izvan kompleksa UIKS-a.

“Od početka primjene mjera nadležnih drzavnih organa za suzbijanju koronavirusa Osnovni sud u Podgorici je uvažio 94 predloga Osnovnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora protiv 94 okrivljena za krivićčno djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasnih zaraznih bolesti, kazali su za televiziju Nova M iz državnog tužilaštva.

Tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Milica Mandić kaže za Novu M da veliki izazov za proces rada predstavljaju zdravstveno sanitarne mjere kojih se u tužilaštvu dosljedno pridržavaju kako bi prije svega zaštitili zdravlje svih zaposlenih, ali i učesnika u krivičnom postupku.

“Time smo pokazali, a i u buduće ćemo istrajati u tome da smo na visini zadatka i da niko ko je prekršio zakon neće proci nekažnjen”, navela je ona.

A 78 lica koji se trenutno nalaze u pritvoru u Spužu, odvojeni su od drugih lica lišenih slobode. Problematika smještaja osoba u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, koje krše naredbe Ministarstva zdravlja je, kako su kazali za Novu M iz UIKS-a, pravovremeno je prepoznata od Vlade Crne Gore, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja i same Uprave.

“Za navedene potrebe, u kompleksu UIKS-a za određeni broj ovih lica obezbijeđen je smještaj odvojen od smještaja drugih lica lišenih slobode, a obezbijeđena su i dva objekta na lokalitetu izvan kompleksa UIKS-a,od kojih jedan objekat raspolaže vecim kapacitetima”, kazao je Nebojša Janković.

Prema riječima Jankovića, lica kojima zbog kršenja privremenih mjera NKT, bude odredjen pritvor, neće se smještati sa ostalim pritvorenim licima iz razloga sto predstavljaju potencijalni rizik da su nosioci koronavirusa.

Na ovaj korak nadležni su se odlučili u cilju odgovornog djelovanja na preveniranju pojave koronavirusa unutar zatvoreničke populacije u UIKS-a, i izvršenja mjere pritvora po pravilima karantina s obzirom na to da ova lica ne poštuju rješenja o samoizolaciji i druge obaveze i predstavljaju potencijalni rizik da su nosioci virusa Covid-19.

Podsjećamo, zakon je propisano da se svi oni koji ne postupaju propise, odluke i naredbe kojima se određuju mjere za suzbijanje ili spriječavanje opasne zarazne bolesti, kazne novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. No, oni koji krše propise mogu izazvati i teže posljedice. U tom slučaju propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, dok će svako ko kršenjem propisa izazove smrt jedne ili više osoba, biti kažnjen zatvorom od dvije do cak 12 godina zatvora.