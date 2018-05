Brajović zadovoljan rezultatom: Opozicija da se suoči sa debaklom

Predsjednik Socijaldemokrata Ivan Brajović istakao je da je zadovoljan rezultatima lokalnih izbora, i poručio opoziciji da se suoči sa debaklom i vrati u parlament, gdje bi stabilizovali svoje biračko tijelo.

“Građani Crne Gore su u svim lokalnim zajednicama gdje su održani izbori, donijeli mudre odluke, a to znači da su prepoznali važnost ovih izbora i da su svoje povjerenje dali mudrim i dosljednim ljudima. Prezadovoljni smo rezultatom, ono što smo priželjkivali ostvarilo se, ono što smo planirali kad smo osnovali partiju – da imamo odbornike u svim u gradovima u Crnoj Gori. Imamo ono što ima samo DPS – što je sjajan rezultat. Na svakim izborima smo bilježili samo sjajne rezultate mnogo bolje nego prethodni put”, kazao je on nakon proglašenja rezultata izbora.

<<<DPS ponovo vlast u Kolašinu, dominacija u Bijelom Polju, Pljevljima, Šavniku, Danilovgradu, Žabljaku<<<

Brajović je istakao rezultat u Podgorici, gdje je njegova partija poboljšala svoj rezultat,

“Jedina smo partija koja je samostalno učestvovala na izborima u Podgorici, ostali su to uradili u koalicijama. Ostvarili smo fenomenalan rezultat u Plavu i to 30 biračkog tijela. Mogao bih tako da ređam sve gradove u kojima su bili izbori. Ovo pokazuje da koalicija koja je formirala vlast na državnom nivou može da formira vlast i na lokalnom u svim sredinama. To pokazuje da građani bolje od svih u regionu mogu da prepoznaju pravi kvalitet”, jasan je Brajović.

Poručio je da će neki morati da prihvate da gube izbore za izborima, da se, prema njegovim riječima, suoče sa debaklom na lokalnim izborima.

“Njima je mjesto u parlamentu gdje možda mogu da stabilizuju biračko tijelo i da se sačivaju od propadanja”, rekao je Brajović.

On se zahvalio svakom biraču Socijaldemokrata, i istakao da je njihova kampanja bila pozitivna – nijesu nikog napadali i bez animacija i crtanih filmova su, kako je dodao, pokazali građanima šta namjeravaju da urade.

A.G.