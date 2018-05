Demokrate: Simović da objasni gdje su nestali svi resursi Pive

Iz govora koji je Milutin Simović održao u Pivi mogao bi se steći zaključak da i Milutin nosi Pivu u srcu, što bi da je tačno, objasnilo gdje su nestali svi resursi Pive poslednjih godina, poručile su Demokrate nakon što je član Predsjedništva DPS-a Milutin Simović kazao da Dritan Abazović i Aleksa Bečić ne znaju da je Pivljanima zavičaj uvijek u srcu gdje god da su.

<<<Simović: Ne znaju Dritan i Aleksa da je Pivljanima zavičaj uvijek u srcu<<<

“Pivljani ne bi morali da brinu gdje je Fabrika elektroda Piva, Pilana Brezna, hotel Piva i UTP Bajo Pivljanin jer bi znali da nisu ugašeni nego da ih je Simović sačuvao u svom srcu, pa da mogu da odahnu. Naravno da nije tako. Jedino pivsko što Simović i njemu slični eventualno mogu imati kod sebe jeste pivski stomak”, poručili su iz ove partije.

Demokrate ističu da je strašno pročitati čime Simović pokušava da objasni masovna iseljavanja iz pivskog kraja.

“Pominje Sorbonu i Moskvu kao destinacije u koje se ide iz Plužina, a šta je to ako ne najgrublji sarkazam prema onima čija su Sorbona i Moskva najčešće Podgorica ili crnogorsko primorje, gdje su otišli da rade dok je on u HE Piva ponatrpao svoje partijske vojnike iz Podgorice i Nikšića”, dodaju iz ove stranke.

Pitaju se na čiji se račun šali Simović kada govori o novoj energiji koju nosi DPS?

“Ko predstavlja tu energiju, da li on lično ili možda sedmostruki premijer, sve ista lica koja gledamo zadnjih trideset godina? U DPSu se uvijek nađe neki metuzalem da se predstavlja kao svježe lice i nova energija. Vi ste eksperti da činite upravo suprotno, Milutine Simoviću. Tamo gdje je nekada bilo mnogo momaka i djevojaka koji su se ženili i udavali danas je starije stanovništvo. Pustili ste da Piva izumire, kako biste neometani arčili njena bogatstva kao što ste rijeku Vrbnicu upropastili da namirite potrebe biznisa Blaža Đukanovića. Pivljani vam to neće oprostiti, budite uvjereni”, ističu oni.