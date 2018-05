Petričić kaže da će puštanje u promet auto-puta kasniti zbog Glavnog grada

Aktuelna uprava Glavnog grada nije na vrijeme preduzela radnje iz svoje nadležnosti koje se odnose na izradu projekta izgradnje pristupnog puta, koji će biti veza sa auto-putem Bar-Boljari, nije izvršila eksproprijaciju zemljišta na toj trasi i nije u potrebnom vremenskom roku raspisala tender za realizaciju tog projekta, zbog čega će puštanje u promet dijela auto-puta u predviđenom roku značajno kasniti, istakao je danas kandidat za odbornika koalicije ”Podgorica za 21. vijek” Vidoje Petričić.

“Izgradnja takozvanog priključnog puta predstavlja nimalo lak zadatak jer se mora izgraditi nadvožnjak na mjestu ukrštanja sa željezničkom prugom, kao i most na rijeci Morači, dug nekoliko stotina metara. Na taj način, cijena auto-puta od Podgorice do Mateševa neće nas koštati 810 miliona eura nego će znatno premašiti iznos od milijardu eura”, kazao je Petričić.

Navodi da je posebno problematičan gubitak koji ćemo imati svakog dana počev od 11. maja 2019. godine ukoliko do toga datuma ne bude stavljena u funkciju prva dionica auto puta.

“O kolikom iznosu se radi najbolje možemo vidjeti ako uporedimo prihod koji na mjesečnom imamo od naplate putarine na tunelu Sozina. Kompanija Monteput, koja gazduje tunelom Sozina, za prvih sedam mjeseci prošle godine je od naplate putarine prihodovala 5,76 miliona eura . Da će prihod od naplate putarine na ovoj dionici auto-puta biti više desetina miliona eura na godišnjem nivou govori i Studija izvodljivosti, koja je 2015. godine urađena za potrebe Vlade Crne Gore. Taj ogromni novčani prihod mogao bi biti zanačajna finansijska injekcija za popunjavanje rupa u budžetu Crne Gore, odnosno mogao bi biti uložen u tako potrebno poboljšanje putne infrastrukture”, tvrdi Petričić.

Ističe i da je bivši ministar saobraćaja i pomorstva, tokom čijeg mandata je pripreman i potpisan ugovor o izgradnji te dionice auto-puta, Ivan Brajović, kazao da će izvođač radova plaćati penale ukoliko dođe do prekoračenja rokova izgradnje.

“Kako je tada rečeno iz Vlade „vrijednost ugovorenih penala dostiže i do pet odsto ukupne vrijednosti projekta”. Drugim riječima, to je iznos od 40 miliona eura koje bi mogli dobiti od Kineza ako se probiju rokove izgradnje. Sa te strane, reklo bi se, možemo biti mirni, ali poznavajući način rada naših zvaničnika i to moramo prihvatiti sa određenom rezervom. Međutim, ono što nas brine i što danas potenciramo je kašnjenje u projektovanju i izgradnji neophodnih saobraćajnica koji ne zavise od Kineza, već od našeg ministarstva i uprave Glavnog grada”, naglašava Petričić.

Dodaje da aktuelna vlast u Glavnom gradu do sada ništa nije uradila povodom tog pitanja i da ćemo zbog njihove nesposobnosti trpjeti posljedice.

“Petlja Smokovac je predviđena kao veza dva auto-puta Bar-Boljare i Jadransko-jonskog, ali i kao veza auto-puta sa magistralnim putem Podgorica-Kolašin. Kako je nedavno saopštio aktuelni ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, umjesto petlje gradiće se priključak koji povezuje navedenu dionicu sa magistralnim putem M2”, podsjeća Petričić.

Kako zaključuje kandidat za odbornika koalicije ”Podgorica za 21. vijek”, ostaje upitno hoće li Glavni grad i nadležne državne institucije čekati da Kinezi odrade svoj dio posla, pa tek onda početi sa projektom koji je u njihovoj ingerenciji.

