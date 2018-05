Popović: Dedivanović oponaša političkog oca Mila Đukanovića

Ako na crnogorskoj političkoj sceni postoji iko ko funkcioniše „na baterije“ onda to jedino mogu biti oni koji mehanički ponavljaju besmislice iz saopštenja u saopštenje, kao što to čini Divanović. Divanović svoje frazetine ponavlja na sebi svojstven način – od riječi do riječi, kazao je Spaso Popović, član Mladih demokrata.

<<<<Divanović: Aleksu ni Spaso ne spašava<<<

Njegovo reagovanje prenosimo u cjelosti

Ovog puta je plagirao sopstveno saopštenje od prije tri mjeseca, što nas nimalo ne čudi jer šta bi to novo Divanović imao da kaže? Divanović je samo jedan od mladića koji su podlegli epidemiji oponašanja svog političkog oca, Mila Đukanovića, koji mu je iz vidokruga sasvim istisnuo figuru biološkog oca kojeg naziva izdajnikom samo zato što mu je biološki otac bio kandidat za odbornika Srpske narodne stranke i jedan od najvećih podržavalaca Slobodana Miloševića. Kako da sopstvene identitetske zabune Divanović ne projektuje na nas kada nauka još nije napredovala do te mjere da bi pronašla test kojim bi se moglo utvrđivati političko očinstvo, nego ovako siroma’ Nikola, kao u zamešateljstvu kakve španske sapunice mora da pređe dugačak put ne bi li utvrdio ko mu je politički otac – Milo Đukanović ili Branko Divanović?.

Ova vrsta identitetskih problema su Divanovićeva istinska identitetska nevolja, pošto je nevolja majka svih pronalazaka nije čudno što je Divanoviću pošlo za rukom da pronađe jednu nacionalnu odrednicu čiji je zadatak, valjda, da mu pomogne da izađe iz sopstvenih identitetskih zavrzlama u koje se je samo svojom krivicom upetljao kao mače u kučine. Smislio je odrednicu „intimno Srbin, službeno Crnogorac“ koja, vjerovatno, najbolje opisuje bipolarni poremećaj koji krasi, bez izuzetka, svakog u DPS-u – što nimalo ne čudi jer su oni uveli tu praksu da se u različitim situacijama može biti u različitom nacionalnom stanju, što su naučili od Đukanovića i Marovića. Kao njihov biograf, možda i izrađivač političkog rodoslova, dok pokušava da riješi lično identitetsko pitanje, Divanović bi morao da zna koliko puta su njegovi uzori mijenjali nacionalno stanje na svakih milion eura

Nikola Divanović je mladi čovjek meka srca koji je bio u stanju sve da im oprosti. Oprostio je, znamo, i Svetozaru Maroviću što je nedavno opet postao Srbin, pošto mu je Crna Gora priprijetila zatvorom, ali svom ocu koji je ostao privržen istoj naciji sve ove godine još oprostio nije. Naprotiv, smatra ga većim izdajnikom od Sveta koji je od sopstvene države opljačkao ne zna se ni koliko miliona. Trošio je Sveto milione, ali je za sve to vrijeme i Milo trošio njega. Nije mu smetalo ni to što mu je Svetozar bio najbliži saradnik. Tako da Divanovića, u znak dobre namjere, molimo da se više ne približava Maroviću. Pokazalo se već da je neprijatno biti u Marovićevoj blizini. Ali ne vrijedi Divanoviću pričati o tome. Divanović, koliko god da se približi Maroviću, uvijek smatra da je mogao još bliže.

Ali, pustimo to sad, nego, kaži ti nama, Nikola, kako je bilo prvi put s ocem na inauguraciji?