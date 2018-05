Sve za moj grad: Opoziciji da se ne ponove Bogojević i Đurović

Opozicija ima više glasača od Demokratske partije socijalista, ali je problem motivacije birača da izađu na izbore, jer se, i kada dobijemo, desi neki Dragan Bogojević u Podgorici ili neki Drago Đurović u Nikšiću, poručio je nosilac liste koalicije „Sve za moj grad!“ Slaven Radunović, na promotivnom skupu u Donjoj Gorici.

“Nadam se da su naše kolege iz opozicije, a mi definitvno jesmo, dobro razmislile koga su kandidovale ovaj put, jer ja sam siguran da će opozicija 27-og da prebroji više glasova i da osvoji više mandata”, kazao je Radunović.

Da bi se zadobilo povjerenje građana i oni time motivisali da izađu na izbore, ocjenjuje Radunović, treba da se ponude realne projekcije onoga što će da bude u budućnosti.

“Megalomanske maštarije koje više liče na vizuelizaciju nekakvih dječjih snova, nego na realna obećanja ozbiljnih političara, nisu pravi put. Zato mi pozivamo naše prijatelje iz opozicije, sa kojima mislimo da formiramo vlast, da nam se pridruže u ostvarenju i u realizaciji onih projekata koji su zaista neophodni ovome gradu i za koje imamo snage i moći“, rekao je Radunović.

On je pomenuo reagovanje ministra Pavla Radulovića na mjere legalizacije, koje je u svom planu odredila koalicija „Sve za moj grad!“ za Park šumu Zagorič.

“Drsko je pokušao da obmane građane i da kaže kako smo mi neko ko obećava nemoguće. I onda je rekao kako to mi u gradovima gdje smo na vlasti, pa je nabrojao Herceg Novi i Budvu, ne poklanjamo zemlju i besplatno legalizujemo objekte, a to obećavamo u Podgorici? E pa, gospodine Raduloviću, to u Budvi, Herceg Novom i Kotoru je u pitanju nešto drugo. Tamo se radi o uzurpaciji najelitnijih komada zemlje uz more, gdje tajkuni Mila Đukanovića i njima bliski prijatelji podižu vile i gradove, a ovdje se radi o podizanju krova nad glavom za svoju porodicu”, istakao je Radunović.

Član Predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević pozvao je građane da u opozicionom trezoru, a to je, kaže, njihova koalicija, zaključaju svoj glas, da ga “nijedan Darko Pajović, Drago Đurović ili neki izdajnik iz opozicije ne otključa i pokloni Đukanoviću i lopovima iz DPS”.

Što se tiče izbornog programa, reformskih mjera i kvaliteta, ističe da je odavno poznato da građani imaju sigurnog partnera u DF-u za bolju budućnost, razvoj i zaustavljanje pljačke Glavnog grada.

“Mi se zalažemo za opstanak tradicionalnih vrijednosti, onoga što su nas naši očevi i majke vaspitavali. Kada pogledate druge nosioce liste, vrlo ćete lako prepoznati da je jedino nosilac liste naše koalicije Podgoričanin, jedino je on utemeljen u ovome gradu i jedino naš nosilac je otac i suprug. Ovaj grad zaslužuje jednog dobrog domaćina utemeljenog u ovome gradu, ideologiji i tradiciji. Čovjeka koji može za sebe da kaže da je ostvaren”, naglasio je Medojević, zaključujući da na koaliciju “Sve za moj grad!“ neće imati uticaj ni jedna strana ambasada.

