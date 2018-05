URA Rožaje: U susret izborima vlast novim ucjenama pridobija glasove

Kandidat za odbornika Građanskog pokreta URA u Rožajama Dženis Ramović saopštio je danas da aktuelna vlast u tom gradu u susret i ovim izborima ucjenjuje građane za glasove posredstvom osnovnih životnih prava koja niko ne mora da im daje, jer ih svaki građanin rođenjem stiče a to su pravo na rad i dostojanstven život.

“Sada očekujem, složenije nego ikada, da pokažemo da smo svjesni, da i mi želimo promjene, da prije svega zaslužujemo bolje. Ne želimo u našem gradu nepotizam, želimo da spriječimo omladinu da odlazi iz svoje domovine, zato što vide da ovdje nemaju svoju budućnost”, ističe Ramović.

On je kazao da je ponosan na sve one koji su spremni da budu na strani promjene, da se trude i zalažu za bolju budućnost svih Rožajaca.

“Očekujem da će nas građani podržati da ne bismo opet gledali našu omladinu kako napušta svoju rodnu grudu, kako naše majke koje odgajaju kvalitetne ljude, koje školuju, koje mukotrpnim radom doprinose našoj zajednici imaju puna prava za ista bivaju zakinuta, da mjesecima spavaju na hladnim cestama tražeći svoja prava”, kazao je Ramović.

On je upitao sve one Rožajce koji nijesu svojom voljom otišli, zašto podržavaju one koji su ih na sistematski način otjerali.

“Moramo reći ne ne podjelama, jer mi smo jedan narod. Pokažimo im da Rožajci nijesu samo oruđe za više ciljeve i tuđa bogatstva. Pokažimo im da je Rožaje naša kuća”, zaključio je Ramović.