Bojanska močvara

Piše,

Almir Čaušević

Čuvena Ada Bojana. Rajsko ostvro. Koliko je samo lijepih uspomena i divnih priča vezanih za ovo mjesto?! A tek ribarskih pustovlovina sa ovog područja?! Još ima živih ribara koji su pili vodu sa Bojane!

A danas, tok prirode ili ljudski faktor, uzima svoj danak. Mnogo je bio-ekoloških uticaja koji su doveli do ove tačke, na koje se možda i nije moglo uticati. Međutim, kao i svemu što je loše, l(j)udi su tome dali doprinos. Zbog divlje gradnje na njenim obalama, Rijeka Bojana je postala multifunckionalna, pa danas služi kao kanalizacija, septička jama, smetlište, prevoz smeća… Umjesto riba, ovom rijekom plove, konzerve, špricevi, kese i flaše. Ribari, čast izuzecima, danas su sve više stanodavci, dok rijeka sve više liči na močvaru. Ugostiteljski kamp masovnog turizma sa elitnim prefiksom. (Hvalili smo se poznatim imenima, svojevremeno su tu boravili Luis Hamilton i Rita Ora).

Nakon što je rijeka Bojana ispratila nekoliko generacija, svojom ljepotom i svojim čudesnim tokom i ispraćala sretne duše na onaj svijet, na jedan spokojan način, baš kao što se i ona ulivala u more, izgleda da se i njenom vijeku polako bliži kraj, barem ovome kraku sa crnogorske strane. Kažu, postaće jezero, međutim, sudeći po izgledu, ona postaje močvara. Nije ni čudo što su se u zadnje vrijeme sjatili iz cijele Crne Gore, otkrili đe se nalazi Bojana, pa se traži jedno mjesto više. “Fensi“ mjesto za ljetovanje, za vikend, za provod, za snimanje spota… Možda da odaju posljednju počast ovom rajskom ostrvu. Umjesto “Bisera Bojane“, snimaće se uskoro filmovi zasnovani na legendama o Adi Bojani. Nekad bješe.

Kako to da nismo reagovali na vrijeme i očuvali ovu divnu turističku atrakciju?! “Zar je važno ko je kriv“- ona čuvena! Baš kao što je rijeka Bojana obasjavala svojom dualnošću, tako ju je i Morsko Dobro njegovalo svojom dvoličnošću. Bageri će sve to riješiti! Obavezno da se očisti/iskopa ušće! I dalje odjekuju hvalospjevi kako je Morsko Dobro sačuvalo obalu i obale Bojane. A dovoljno je baciti pogled na drugu obalu, onu u Albaniji, i vidjeti da tamo nema gotovo nijednog objekta.

Morsko dobro je od Ade Bojane napravilo vašarište! Dopustili su izgradnju “nelegalno-legalno-ribarsko- ugostiteljske- privremene objekte“, ali su zato spremni za rušenje ukoliko im se ne plati! Oprostite što nisam mogao bolje da ih definišem, ali bazirao sam se na etiketiranje ovih objekata od strane Morskog Dobra. Ne samo da su očuvali ovaj resurs, sa bilo kojeg aspekta, nego su ga i razvili! Pa tako sad umjesto nekoliko desetina objekata, u rekordnom roku, baš kao i put Crne Gore ka integracijama, imamo nekoliko stotina objekata “nedefinisnog“ karaktera. Matematika je prosta i ona vodi ka cifri od milion eura godišnje na računu Morskog Dobra. Naravno treba odbiti bagerske usluge koje stoje na raspolaganju problemima, kao što je ovaj postojeći. Po volji plac i kućica, pa tarifi računica, pa ko voli nek izvoli. Naravno, Ulcinjani imaju prednost ukoliko budu konkurisali na tenderu. Tragično, ali istinito, postoji li koji drugi uslov, poput očuvanja prirode, osim plaćanja rente!? I reketa! Bitno je da je nelegalna kapija na javnom putu dozvoljena na mostu! Ali, pošto se sada može propješačiti ušće, možda se kumovi i naljute, pa postave još jednu rampu tamo!? Hvala Morskom Dobru i resornom Ministarstvu! I ostalima koje nećemo navoditi!

Uostalom, oni su Morsko Dobro, zašto bi oni brinuli o rijekama. Štaviše, uspjeli su da zaštite more od rijeke! E pa gospodo, ako ste ovako zaštitili biser Ulcinja, ne bi me čudilo da i onu stranu Velike plaže koju ste „sačuvali“, pretvorite u brdo! Uspjeli ste sa Bojanom ono što je bilo nemoguće, u skladu sa onim „impossible is nothing“! Kako se tračari, bageri su već na putu!

A prije neku godinu su tu bili i bageri i postrojenja za vađenje pijeska. Eksploatisao se tada pijesak nelegalno u zaleđu Velike plaže, ali su se nadležni tada branili da je eksploatacija pijeska dopuštena jednoj firmi kao kompenzacija za regulisanje protoka i sprječavanje zatvaranja ušća Bojane. Dakle, prijetnja zatvaranja ušća Bojane nije nova, samo što je ona korišćenja za opravdanje nezakonite eksploatacije pijeska.

Ko će sada očistiti korito rijeke?! Ko će očistiti „Kanalizacionu Mrežu Bojana“?! Ko će vratiti u prvobitno stanje obalu uz već divlje izgrađene „kućice“?! Kako ostaviti bez smještaja ljeti minimum 2.500 gostiju dnevno?! A tek moćnike?! Na kraju krajeva, šta je Vas briga za to! Bitno je da ste unovčili zločin!

Još žalosnije je da su neki Ulcinjani uzimali po nekoliko hiljada eura kao članovi Upravnog odbora „Bojanskog“ Dobra i još uvijek sjede na glavnoj fotelji. Kao i uvijek, nijemi posmatrači!

Može li se ovdje zaobići Turistička organizacija Ulcinja?! Pored toga što neće morati da brinu o taksama za noćenje na Adi Bojani, imaće i novitet u svojoj ponudi, koja će glasiti: „zadnjih 135 godina smo nudili ostrvo, a od ove godine nudimo polu-ostrvo!“. Zamislite kako će turisti potrčati da vide ovo „čudo neviđeno“. Baš kao što godinama unazad imaju „viziju“ upravljanja turističkom sezonom, tako su se brinuli i za ovaj atraktivni dio opštine.

Nažalost, kao što se i mnogo puta dosad pokazalo, čelnici grada i građani, ostaju indiferentni i kukavčki nemoćni da odbrane svoje dobro. Dakle, svoje dobro, a ne Morsko Dobro! Još jedan ALERT, po mogućnosti još jedan politički-predizborni FLERT. Hoće li se u ovoj predizbornoj kampanji utrkivati sa parolom „spasićemo Bojanu“?!