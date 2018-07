Biće uživanja u evropskim utakmicama

Piše,

Branislav Milačić

Dok navijači, prepuni utisaka, počinju da se navikavaju na život bez Svjetskog prvenstva, klupski fudbal je ponovo na glavnoj sceni. Nije lako izbaciti Svjetsko prvenstvo iz misli. Ovih dana se pitam što nam je ono donijelo i siguran sam da je mnogo dobrog. Organizacija ovog Svjetskog prvenstva bila je besprijekorna. Nije, poslije dužeg vremena, bilo straha od terorizma i nije bilo straha koji bi sputavao igrače da pruže sve što znaju. Izuzetno korektno i sportski su se ponašali svi akteri na terenu, kao i navijači na stadionima i na mjestima van njih. Dobili smo i suđenje sa manje grešaka zahvaljujući VAR tehnologiji, lako je primijenjena, a da prethodno nijesu definisane mnoge bitne stvari oko načina njene upotrebe, ipak je donijela ili bolje rečeno, natjerala sudije da ispravno donose odluke bitne za krajnji rezultat. Sa ovom tehnologijom fudbai je postao pošteniji, postaje jasno da dobar rezultat reprezentacije više ne zavisi od igre pojedinca, sada je važan cijeli tim. Igra se taktički fudbai, pa su igrači postali djelovi mehanizma koji, u zavisnosti od njihovog učinka, funkcioniše dobro ili loše.

Definitivno se igra borben i dinamičan fudbai, dok je ljepota u drugom planu. Očigledno da među navijačima, na moju žalost ima mnogo poklonika ovakvog načina igranja fudbala. Ja preferiram ljepotu u fudbalskoj igri i siguran sam da je fudbal postao najpopularniji sport zbog takve prezentacije. Na moju žalost dolazi vrijeme u kojem će igrači tipa Mesi biti u drugom planu u odnosu na igrače tipa Ronaldo. Kuda će to odvesti svjetski fudbai?

Svjetsko prvenstvo nam je donijelo i to da smo na RTCG prvi put gledali prenos utakmica u HD rezoluciji, za što rukovodstvo TVzaslužuje čestitke. Kada je TV Crne Gore u pitanju, treba konstatovati i da su postali svjetski rekorderi po broju ljudi koji su kao savjetnici voditelja komentarisali Svjetsko prvenstvo. Sudeći po tome, za crnogorski fudbai ne treba brinuti jer ima mnogo fudbalski znavenih ljudi. Da li je baš tako? Svakako je dobro da imamo toliki broj stručnih ljudi koji su zainteresovani za fudbal pa će, ako svi oni budu pratili utakmice Crnogorske lige, doći do povećanja broja gledalaca na našim stadionima.

Bomba u evropskom klupskom fudbai u je prelazak Ronalda iz Reala u Juventus. Stara dama se budi, očigledno pokazuje jasne pretenzije na sami vrh svjetskog fudbala, što me je obradovalo. Kako ne bi, kada sam odrastao uz velike italijanske klubove i zahvaljujući njima postao obuzet fudbalom. Što Juventusu, u poslovnom smislu znači ovaj transfer, pokazalo se nakon nekoliko dana, jer je velikom brzinom počeo da im se vraća uloženi novac. Volio bih kada bi se neki uspješan ekonomista prihvatio posla i u štampi detaljno objasnio benefite ovakvih poslova.

Ne sjede skrštenih ruku ni drugi evropski klubovi, a posebno je aktivan Liverpul – potrošio je više od 200 miliona za dovođenje četiri dobra igrača. Volim kada se pojačava klub koji, po mom ukusu, vodi dobar trener. Upravo takav je trener Liverpula Klop. Stekao je imidž luzera zbog činjenice da je od sedam finala pobijedio samo u jednom. No, on je jedan od rijetkih trenera čiji tim na takvim utakmicama igra svoju igru, ne prilagođavajući se protivniku, što je za mene kao fudbalskog fana lijepo, ali nije produktivno. Ove godine Klop mora da pokaže da lije najbolji, a samo mu titula šampiona Engleske može donijeti taj laskavi naziv.

Murinjo je opet izašao u trgovinu. Troši velike pare, ali ne dovodi prava pojačanja, barem po mom ukusu. Igrače plaća skupo, a njihov kvalitet je na nivou prihvatljivog. Postavljam sebi pitanje da li je Murinjova era prošla i nekako sam blizu zaključka da jeste. Suprotno njemu, Gvardiola dovodi u svoj klub relativno jeftine igrače, a ipak se ne postavlja upitnost njihovog kvaliteta. Siguran sam da će njegov klub biti jedan od glavnih kandidata za englesku šampionsku titulu. No, u mojim očima jedini uspjeh koji može potvrditi njegovu visoku trenersku klasu je osvajanje Lige šampiona. Sagledavajući kvalitet tih trenera i njihovih klubova, uz nezaobilazni Bajern iz Minhena i PSŽ, jasno je koliko će Juventusu biti teško da stigne do titule šampiona Evrope, bez obzira na dolazak Ronalda i drugih kvalitetnih pojačanja. Sve u svemu, čeka nas uzbudljiva takmičarska sezona u najhitnijim evropskim takmičenjima. Biće uživanja.

Počele su kvalifikacione utakmice Lige šampiona i Lige Evrope za sezonu 2018/19. godine i klubovi iz svih evropskih država su u pogonu. Naravno, nedostaju samo top klubovi koji su na turnejama, u najvećem broju po Americi, igraju utakmice između sebe, popularizuju fudbai na tom kontinentu i zarađuju ogroman novac. U prvim utakmicama ovih evropskih takmičenja klubovi sa područja bivše Jugoslavije bili su poprilično uspješni, što posebno važi za klubove iz Srbije. Prema koeficijentu uspješnosti njenih klubova, Srbija je najuspješnija država u ovosezonskim takmičenjima. Da ne bi, ne daj Bože, na ovim prostorima sve bilo uspješno, pobrinuli su se crnogorski klubovi.

Već sam pisao o tom neuspjehu, pa ne želim ponovo, zapravo ne mogu jer nemam snage da pišem o toj tuzi. No, moram se osvrnuti na poraz Sutjeske od jermenskog predstavnika. Nadao sam se da naš klub može ovu utakmicu riješiti u svoju korist ali se pokazalo da su to bile samo moje puste želje. Očigledno da Sutjeska nema kvalitet za ovo takmičenje, a i kako bi ga imala kada je rasturen tim koji je ubjedljivo osvojio titulu prvaka Crne Gore. Desilo se ono što je postala praksa u crnogorskom fudbalu, a strah da se to može desiti, najavio sam u nekoj od prethodnih kolumni. Priznajem da sam se potajno nadao da će se Sutjeska izdići iznad naše tmurne fudbalske svakodnevice, ali je moja nada ostala pusta. Siguran sam da razlog nije što rukovodstvo kluba to nije htjelo, već to što nije moglo. Osvajanjem titule fudbalerima raste cijena, a oni taj novac za nove ugovore u Crnoj Gori ne mogu dobiti, pa idu u inostranstvo. Pojačanja koja klubovi, pa i Sutjeska, u ovom slučaju mogu dovesti, čast izuzecima, nijesu kvalitetna. Uz to novajlije, kojih ima poprilično, dolaze u novu sredinu i klub evropsko takmičenje počinje s potpuno neuigranim timom. Uigravanje se vrši kroz ove, za naše timove, vrlo teške utakmice. E, to ne može nijedan svjetski klub, pa naravno ni naši klubovi. Želio je trener Rakojević da na ovaj problem ukaže izjavljujući da su igrači pružili sve od sebe. Kada to konstatuje iskusan trener, treba mu vjerovati. No, postavlja se drugo pitanje. Treniramo, idemo na pripreme da radimo u dobrim uslovima, fudbaleri i treneri redovno primaju ugovorne prinadležnosti i onda dođu Jer meni, i uprkos tome što smo pružili sve od sebe, gubimo utakmicu. Pa, o kakvom se to kvalitetu radi? Zašto trošimo novac? To sugeriše da klubovi treba da svedu sve na minimum, jer očigledno iz ovih utakmica ne možemo izaći kao pobjednici. Nešto ne štima, nešto se ne uklapa. Jasno je da je došlo vrijeme da se klubovi organizuju u svojoj zajednici i uhvate se u koštac s problemima. Treba da shvate da njima ne treba zajednica klubova da vode takmičenje. Toliko je drugih gorućih problema koje treba rješavati, a takmičenje će, kao do sada, uspješno voditi FSCG.