Piše

Goran Popović

Dvije bezbjednosno-interesantne osobe, osuđene prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici na višegodišnji zatvor, uletjele su u četvrtak, vozilom u vlasništvu države Crne Gore, u kolonu automobila navijača cetinjskog “Lovćena”, dok su stizali na finale Kupa pod Goricom. Jedna od tih osoba, kažu očevici, izašla je iz vozila i Cetinjanima “junački” pokazala tri prsta. Troprstaško junaštvo, međutim, nije dugo trajalo, jer su isprovocirani Cetinjani reagovali, a pomenuto bezbjednosno-interesantno lice se hitro vratilo i zaključalo u vozilu u državnom vlasništvu. Onda je, njega i drugu bezbjednosno interesantnu osobu iz pomenutog vozila, crnogorska policija zaštitila i spriječila teži incident.

Da bi četnički vojvoda Andrija Mandić nešto kasnije, iste večeri, putem tv-stanice u vlasništvu odbjeglog biznismena Duška Kneževića, nazvao Cetinjane “najnižom sirotinjom” i osobama koje “imaju dozvolu da diluju drogu”. Narednog dana, opet, portparol Nove srpske demokratije, izvjesni Kovačević, saopštio je da Mandić ima “bolje mišljenje o Cetinjanima nego Đukanović” ili, recimo, Peko Dapčević. Usput je falsifikovao činjenice i saopštio da su Cetinjani napali Mandića i Čađenovića, a ne kako je bilo, da je incident nastao zbog nasilničkog ponašanja ljudi sa tri prsta.

U priču se zatim uključio izvjesni kolumnista Milošević na portalu IN 4S. (Ostaje otvoreno pitanje: Zašto je IN “četiri”, a nije “tri” S?) On je elaborirao fenomen uzvišene nacionalne potrebe za dizanjem tri prsta i zaključio da su Srbi u Crnoj Gori zbog toga “obilježeni žutim trakama”?!

No, zaboravio je da pozdrav sa tri prsta vodi porijeklo iz 4. vijeka nove ere, kada još nije bilo pravoslavlja, u vrijeme svetoga Meletija Antiohijskog, a koristio se u toku borbi hrišćana s arijanskim jereticima, te da su ga tokom 20. vijeka koristila njemačka vojska, kao i oružane snage HND, i sam Ante Pavelić, a kopirajući SS-ovce, ovaj pozdrav, osim ustaša, preuzeli su i ostali fašisti i nacisti širom Evrope. Zato ostaje nejasno zašto su taj pozdrav do danas zadržali samo Srbi i zbog toga moraju da “nose žute trake”.

Neki drugi ljudi sa tri prsta hapsili su u četvrtak kolegu Samira Rastodera u Srbiji, maltretirali ga tamo šest sati, a pomenuti portal IN4S je ekspresno dobio “pouzdanu” informaciju od državnih organa Srbije da je “balkanski špijun Samir 007” nosio 1.500 eura Saši Sinđeliću i “pokušao da organizuje njegov ilegalni prelazak u Crnu Goru”. Ni Gebels u svoje pero nije imao efikasniju propagandnu mašineriju.

Nedavno je, sjećate se, drugi crnogorski novinar Šeki Radončić takođe bio zadržan na srpskoj granici kao “sumnjivo lice” i ispitivan duže od dva sata. Plava riba, kljukana dinastija i ostale gluposti…

P.S. Andrija Mandić izjavio je, takođe, da crnogorska vojska nikad neće biti njegova, dok opet ne postane srpska. Ona što je bježala “tamo daleko” dok su Crnogorci ginuli na Mojkovcu. A fakat je da su, gdje god da je prolazila vojska sa uzdignuta tri prsta, baš Srbi najgore prošli. Slično onim “ljudima sa četiri prsta” iz paralelnog svijeta Miodraga Bulatovića…

Prst, više-manje…