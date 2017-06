Lonely Planet: Šta za 48 sati može da se uradi u Podgorici?

Piše,

Mladen Savković, novinar B92 za Lonely Planet

Podgorica, glavni grad Crne Gore, zbilja podsjeća na tinejdžera: veselog i prijatnog za druženje, ali pomalo zbunjenog po pitanju identiteta, sa poteškoćama da prihvati i slavi svoju prošlost. Kako je grad kroz vijekove više puta bio uništen do temelja, istorijske znamenitosti Podgorice teško da mogu da idu u korak sa znamenitostima drugih balkanskih prijestonica. Ipak, tokom proteklih decenija Podgorica, ranije poznata kao Titograd, trudi se da održi urbani izgled izbjegavajući raznorazna etiketiranja.

Sa nedavno uspostavljenim brojnim low-cost letovima koji povezuju Podgoricu sa gradovima širom Evrope, većina turista samo prostruji kroz grad na svom putu do Bokokotorskog zaliva i jadranske obale ili pak do nekog od nacionalnih parkova na sjeveru zemlje. Ali za otkrivanje šarmantne Podgoricu vrijedi odvojiti bar dva dana i uživati u opuštenom balkanskom ritmu života bez velikih gužvi i buke.

DAN 1

Jutro

Započnite dan putovanjem u prošlost ili barem u onaj njen dio koji je u Podgorici sačuvan.

Uživajte uz jaku jutarnju domaću kafu (tursku kafu), u Staroj varoši, dijelu grada koji potiče iz perioda otomanske vladavine – užitak je još veći ako kafu pojedete uz domaću pitu od višanja ili jabuka u restoranu Pod volat. Iako nije raskošna i zanimljiva poput daleko čuvenijih starih gradova na Jadranu, Stara varoš je još uvijek u tragovima zadržala svoj orjentalni šarm. Uz šetnju krivudavim ulicama obavezno prođi pored Sahat kule, sagrađene u XVII vijeku, jedne od rijetkih otomanskih građevina koje su preživjele Drugi svjetski rat.

Nedaleko od Stare varoši, preko mosta na Ribnici, nalazi se glavna pješačka zona, u samom srcu grada. Između Narodne biblioteke i zgrade gradske opštine dočekaćete jedan od bivših gradonačelnika Marko Miljanov – spomenik ovom čuvenom vojskovođi i piscu stoji ovdje kao podsjetnik na čojstvo i junaštvo, svojevremenu crnogorsku mantru i lajtmotiv. U obližnjoj Galeriji Centar imaš priliku da se upoznaš sa nekim od savremenih crnogorskih umjetnika, dok se ispred galerije nalazi vjerovatno najromantičnija klupa u Podgorici, spomenik posvećen voljenom ruskom pjesniku Puškinu.

Šetnjom Vezirovim mostom preko Morače moći ćeš da upoznaš dva zaštitna znaka Podgorice, sa desne strane vidi se impresivni most Milenijum, jedan od novijih simbola grada, dok se sa lijeve strane pogled pruža do Hotela Podgorica. Sagrađen na brijegu koji se nadvija iznad ušća Ribnice u Moraču, sa fasadom sačinjenom od hiljadu kamenja, ovaj hotel vjerovatno je najpoznatije djelo čuvene Svetlane Kane Radević, prve arhitektice u Crnoj Gori.

Popodne

Za ručak se smjesti na sunčanoj terasi Hotela Podgorica, vrijeme je da uživaš u crnogorskoj kuhinji. Počasti se podgoričkim popecima, lokalnim specijalitetom od mesa, a ako više voliš povrće, odluči se za domaći raštan (tamniju i hrskaviju vrstu kupusa). Kada se baterije napune, prošetaj do mjesta na koje ti se do sada pružao pogled, ušća Ribnice u Moraču, popularnih Skalina i starog kamenog mosta koji se pruža preko Ribnice.

Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog stići ćeš od Muzeja grada Podgorice (pgmuzeji.me). Po obimu skromna, ali izuzetno vrijedna kolekcija uključuje brojne arheološke iskopine, tradicionalnu narodnu nošnju, kao i kolekcije najznačajnijih djela čuvenih crnogorskih umjetnika poput Petra Lubarde ili Rista Stijovića.

Skrivena pod mostom na Ribnici, odmah pored zgrade muzeja, nalazi se kafe-knjižara Karver smještena u starom turskom amamu. Ovo je idelano mjesto za popodnevno čitanje uz kafu. A ako bi radije da provedeš popodne uz malo aktivnosti, zaputi se sjeverno ka brdu Gorica, pored gradskog stadiona, i istraži park šumu, avanturistički park ili posjeti Spomenik Partizanu borcu podignut nakon Drugog svjetskog rata.

Veče

Prije nego što se noć spusti na Podgoricu, iskoristi priliku da posjetiš Saborni hram Hristovog vaskrsenja na zapadnoj obali Morače. Uz brojne poznate biblijske prikaze, freske u hramu prikazuju i važne priče iz podgoričke istorije, a na kontroverznim prikazima pakla svoje mjesto našli su i Marks, Engels, doživotni predsjednik SFRJ Tito, zajedno sa likovima koji veoma podsjećaju na članove aktuelne (zapravo nikad promijenjene) crnogorske vlade.

Šetnjom nazad do centra pređi preko nekog od nekoliko mostova na Morači (moj omiljeni je takozvani Viseći most, mali pješački most sa kojeg se pruža lijep pogled na druge, poznatije ili novije mostove.) Kroz Njegošev park, posvećen čuvenom crnogorskom vladiki i pjesniku, stići ćeš do Bokeške i Njegoševe ulice, gdje možeš da se odlučiš za jedan od niza pabova, kafića i restorana sa baštama savršenim za završetak dana.

DAN 2

Jutro / Popodne

Vrijeme je da istražiš okolinu Podgorice! Ako si od onih avanturističkog duha, ustani rano i kreni ka sjeveru, na Krug oko Korita. Prvi u potpunosti obilježen panoramski put u Crnoj Gori počinje upravo u Podgorici, a prolazi kroz Kuče i vijuga dalje kroz krševiti predio tik uz spektakularni kanjon rijeke Cijevne. Da bi se obišao cijeli krug (65km) potrebno je manje od dva sata vožnje, ali dio puta svakako bi trebalo da prepješačite. Zapravo, do obavezne stanice – vidikovca Sokolovo grlo sa kojeg se pruža nevjerovatan pogled na Cijevnu i njen kanjon – može da se dođe samo pješačenjem.

Restoran tradicionalne kuhinje Stara kuća odlično je mjesto za pauzu za ručak i novo druženje sa lokalnim specijalitetima. Nakon toga, popodne možeš da provedeš nastavljajući Krug oko Korita, obilaskom malenih, ali veoma živopisnih pravoslanih, katoličkih i muslimanskih sela.

Ako si pak od onih koji naginju hedonizmu, uhvati taksi i odvezi se do beskrajnih Plantažinih vinograda (plantaze.com). Vožnja turističkim vozićem provešćete kroz vinograde na Ćemovskom polju popularnom među ljubiteljima vina, čuvenom po autohtonim sortama kao što su Vranac i Krstač. Vožnja se završava posebnim doživljajem, posjetom vinskom podrumu Šipčanik koja u zavisnosti od programa obuhvata i degustaciju različitih vina uparenih sa lokalnim sirevima i pršutom. Ovaj nekadašnji vojni aerodrom dobio je svoje novo ruho 2007. godine, pa kada zakoračite unutra zapravo ulazite u tunel koji se nalazi na prosječnoj dubini od 30 metara ispod zemlje.

Nakon ove vinske avanture nastavi sa vožnjom do kanjona rijeke Cijevne; u blizini se nalaze takozvani Nijagarini vodopadi, gdje za trenutak moćna Cijevna ponire duboko u stjenovite, mračne dubine svog kanjona. Ovdje možeš i da predahneš u obližnjem restoranu Kuća Rakića koji u ponudi ima brojna tradicionalna jela i pića. Popodne ostavi za vožnju do obližnjeg pravoslavnog manastira Dajbabe, koji potiče iz XIX vijeka. Crkva na osnovu koje je kasnije nastao cijeli manastirski kompleks zapravo je bila smještena u malenoj pećini koja je potom proširena dodatnim malenim prostorijama, pa danas podsjeća na krst unutar brda.

Veče

Po povratku u grad, zaputi se do nekadašnjeg Zimskog dvora Kralja Nikole I i obližnjeg parka, odakle možeš da se upustiš u šetnju dijelom grada poznatim pod nazivom Preko Morače. Nedaleko od ovog parka nalazi se i novi Univerzitetski park sa spomenikom Svetom Petru Cetinjskom koji je težak čak tri tone, a visok skoro sedam metara. Preko puta parka nalazi se Capital Plaza sa brojnim modernim kafićima, među kojima je i Hard Rock Café, prvi otvoren u ovom dijelu Balkana.

Šetnjom sjeverno od parka bulevarom punim radnji svetskih modnih brendova, skreni u Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, da bi te sa lijeve strane dočekao Rimski trg sa brojnim kafićima i baštama u kojima možeš da se opustiš uz flašu Nikšićkog piva, omiljenog lokalnog piva. Sa druge strane bulevara čeka te još nekoliko zanimljivih kafića, smještenih u blizini hrama. Street Bar je odličan izbor ukoliko veče želiš da završi uz svirku domaćih džezera.