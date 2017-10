Rankove prazne puške i Bečićev pad rejtinga

Piše,

Goran Popović

Najnovija, vrlo relevantna istraživanja javnog mnjenja s kraja septembra, pokazuju da je DPS i dalje na svojih stabilnih 41 odsto. Bečićeve “demokrate” pale su u odnosu na prošli mjesec za čitava četiri procenta, i potonuli su ispod 19 odsto rejtinga, a DF je ubilježio plus od oko dva i po odsto i sada je na nekih 12-13 procenata.

Svi ostali su duboko ispod ili na samoj granici cenzusa, ali i dalje “ne patišu” u kritici aktuelne vlasti. Tako, Krivokapić i njegovi, čiji rejting je jedva dostatan za cenzus na lokalnimi, a još manje na državnim izborima, još nekako kupuju prostor za plasman svojih nebuloznih političkih blasfemija u nekim podgoričkim medijima, a ne smeta im ni što se štampaju na ćirilici.

Tako je Izvjesni lik, za kojeg kažu da je desna Rankova ruka, a koji se zove Ivan Vujović , na primjer, postao lik sa naslovne strane kada je izjavio za “Dan” kako “Marković prijeti praznom puškom”. “Većinom od 41 polanika mogu usvajajati nakaradne zakone i nastaviti još malo sa poharom Crne Gore, ali im ta skrpljena većina nije dovoljna da izmijene izborni zakon, što je uslov za regularne izbore”, veli Vujović.

E, sad… Nije jasno da li su ovaj Vujović i njegov mentor Ranko Krivokapić mentalno uravnotežene osobe ili namjerno obmanjuju crnogorsku javnost. Jer, koju su i kakvu oni ikad imali većinu dok su skoro dvije decenije obnašali značajne državne funkcije? Kakve krpljavine od “većina” oni čine u lokalnim vlastima od Kolašina, preko Budve, Kotora do Herceg Novog?

No čudno je, najčudnije, što insistiraju na promjeni izbornog zakonodavstva, po preporuci EK, ali neće da učestvuju u tome i neće da se vrate u parlament da o tome pričaju, iako su ih nedavno uzaludno baš o tome podučavali evropski i američki zvaničnici.

Pomenuti luzer Vujović i njegov šef Krivokapić, moglo bi se naslutiti iz njihovih javnih nastupa, nasuprot premijeru Markoviču, imaju “pune puške”, šta god to značilo. No, uprkos toj izuzetnoj “borbenoj gotovosti”, uspjeli su tek izbornom krađom u Đuđevini da, na žalost Kolašinaca, samo u Kolašinu inaugurišu izvjesnu Željku na mjesto šefa lokalne uprave, i to u koaliciji sa deklarisanim četničkim časnicima.

Prazna je to priča i puška puna ćoraka. Kao i ona Mandićeva, Bečićeva… To su već potvrdili građani Crne Gore svojim glasovima na posljednjim parlamentarnim izborima. A i najnovije sondaže to verifikuju.