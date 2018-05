Šeki pravoimeni Šemsudin

Piše

Predsjednik KK Crvena zvezda mts, dr Nebojša Čović

Reagovanje predsjednika KK Crvena zvezda na tekst “MANITI PEKINEZER”, autora Šekija Radončića

Kada sam čuo za tekst pod nazivom Maniti pekinezer, prijatelji iz informativne službe KK Crvene zvezde mts mi rekoše: “eno proziva te Šeki”, u prvi mah sam pomislio na istinsku fudbalsku legendu Dragana Šekularca-Šekija. Razlog za moje ovako razmišljanje da nisam imao prilike da se sretnem sa pravim imenom poput Šeki, već sa nadimcima te vrste! No brzo, shvatih, kad sam pročitao nadasve čuveno prezime Radončić, da to nije pisao moj prijatelj i fudbalski genije Šeki, već Šeki Radončić.

Pošto Radončića ne mogu da oslovljavam sa Šeki jer mi to kvari pomisao na pravog Šekija, gospodina Radončića ću pominjati pod punim njegovim imenom i prezimenom Šemsudin Radončić.

Gospodine Šemsudine Radončiću, kada sam pročitao Vaš tekst veoma sam se zabrinuo za Dragana Bokana (DB), mog doskorašnjeg velikog prijatelja, imajući u vidu ko ga zapravo brani od mene.

Plašim se da je DB upao u jako opasno i loše društvo, a ja mu i pored svega želim sve najbolje upravo zbog svega što smo prošli u košarci za njegove poslednje četiri godine. Mislim da je puno naučio, ali ima “čudne” ljude u svom okruženju i zato sam zabrinut za njega.

Sada mi je jasno zašto pekinezer Šemsudinove komšinice Mare “neprekidno kevće” na takozvanog Šekija. Psi su veoma pametne zivotinje sa izraženim instiktom za opasnost, a pekinezeri su poznati kao veoma inteligentni i svojim “besomučnim” lajanjem upozoravaju da to nije Šeki, već Šemsudin Radončić, a to je već opasno.

Komšinica Mara je svesna toga i zato je ljubazno oprezna sa Šemsudinom, jer ona poznaje svog Pekinezera! Žao mi je što DB nije imao prilike da čuje i vidi pekinezera komšinice Mare koji besumučno šalje signale za opasnost, siguran sam da bi i moj doskorašnji prijatelj sve shvatio, a možda je i shvatio s kim je ušao u kolo, ali je i on ljubazno oprezan kao komšinica Mara. Izgleda da su svi po Šemsudinu koji se bave blizancima Radončić postali “opsednuti i maniti” njima.

Šemsudine, znam ja dobro ko je Bokan i kako je došao do uspeha, i ono što me raduje to je da njegov put do uspeha hvala milom bogu, nije kao tvoj! Za razliku od Vas Šemsudine, ja iskreno poštujem rezultate KK “Budućnost”, a Vi to radite kako bi se pokazali, prikazali i dodvorili iz vama znanih razloga.

Šemsudine, ja sam bio član SPS i visoki funkcioner te stranke i toga se ne stidim, a nekako se pogodilo da u isto vreme prekinem saradnju sa Miloševićem, kada i Milo Đukanović, Svetozar Marović… i mnogi drugi iz DPS-a, i kada je to bilo opasno, i u vreme kada su mnogi Vaši zemljaci “trčali” na čuveno slobino kanabe. Šemsudine, vrlo je neintiligentno da branite Mila Đukanovića od mene, jer ja prave prijatelje ne zaboravljam i ne potkradam…

Šemsudine, vrlo su interesantne vaše opservacije oko ubistva premijera Đinđića. Osim što grešite slučajno ili namerno u godinama podnošenja nekakvih bezveznih i politički montiranih tužbi, vi citirate sistem likvidacije „jedan čovek, oštro oko i mirna ruka“ pa mi se čini da ste dobro upoznati sa tehnologijama likvidacije ljudi u regionu! Šemsudine, vi dobro znate ko je od „vaših“ sarađivao sa Zemuncima i Surčincima, tako da je besmisleno da pominjete ucenjenog i za iskaz politički instruiranog Simovića, a mislim, možda grešim, da i kao novinar, publicista i scenarista, a videh i istraživač, dobro znate ko je „Ćoki“ i kako se uopšte napravila priča oko tog „Ćokija“. Šeki, što bi rekli u onom vicu o papagaju „znaš ti, znaš.“…

Što se tiče krađe 10 miliona evra sa KiM, to je Šemsudine, takođe montirani politički proces za koji sam gotovo siguran da Vam je poznata geneza. Imajući u vidu da blizanci Radončić „operišu“ po KiM, Sandžaku, BiH i Crnoj Gori, onda verujem da vam je i poznato da ta prevara počinje iz Kosovske Mitrovice, preko Novog Pazara, Sjenice, fudbalskih klubova, različitih boja počev od plavo bele, pa do crno-bele, ali bez crveno-bele boje, fudbalskih i političkih funkcionera, preko odmarališta „Lahor“ u Crnoj Gori, raznih peletara, poslovnih prostora u Budvi, pa sve do hotela „Prestiž“ u kome su se događale mnoge egzotične stvari, uz učešće „uglednih“ građana i funkcionera…

Što se tiče Dragana Džajića, bilo bi dobro ako Vam se to sviđa da mu ljubite ruke i noge, ali ste i tu loše čuli – nikakve tuče nije bilo, a ni ostavki. Izvinite, ali za mene je Dragoslav Šekularac Šeki bio „igrač“ u svakom smislu – znao je da dribla, a i na njega pekinezeri nisu lajali, već su ga umiljato gledali.

Pomenuste i braću Vučić, znam Šemsudine da su Vam oni opsesija jer neće i ne žele da rade po Vašim blizanačko burazerskim regionalnim „šemama“. Na Vašu žalost, nemam nikakvo opterećenje da više ne budem predsednik KK Crvena zvezda mts, za 7 godina osvojeno je 10 trofeja, što je misaona imenica za veliki broj klubova. Meni možda kako Vi kažete „mesto predsednika CZ…klizi kao pjesak iz ruku“ ali plašim se da Vama prah, makar bio i pesak , još brže curi kroz ruke, a i šire. Da li sam neuspešan predsednik KK Crvena zvezda sudiće navijači, a što se tiče straha Šemsudine zaboravili ste da se zovem Nebojša, i nikoga se ne plašim, a ponajmanje Vas i Vama sličnih…

Šemsudine, ja sigurno jesam patriota, ali nisam patriota po zanimanju, što me podseća na Vas i Vama slične…

Šemsudine, ja nemam šta da dokazujem, istina se ne dokazuje, jer činjenice govore šta se dogodilo u SC „Morača“. No, i pored svega KK Crvena zvezda je smogla snage i čestitala KK Budućnost.

Šemsudine, ne zamenjujte teze! Tačno je da je čitava „Morača“ aplaudirala braći Šehović, ali zašto bežite od istine i ne kažete da ista ta „Morača“ igraču KK Crvena zvezda mts Alenu Omiću nije aplaudirala, već pevala „Alene Turčine…“, i „Alene ti si Zvezdin četnik…“ i bacala na parket svinjsko meso i slaninu. Kakvo licemerje! Kako to niste primetili i konstatovali? Gledajući kako ste vređali novinarke, čini mi se da ste se i ovde kao neki „scenarista“ umešali u ovu „predstavu“?

„Šemsudine Bin Radončiću“ vidim da ste za kraj vašeg „nadahnutog“ teksta ostavili glagole iz vokabulara kojim ste vređali novinarke „Monitora“. Očigledno vas za šest godina od uvreda i govora mržnje, pravna država nije privela pravdi i razumu.

I za kraj “vragolasti” šejtane Šemsudine, pozdravi mi komšinicu Maru! Drago mi je da pod stare dane Šemsudine dožive da “Budućnost tuče Zvijezdu”. Samo kako? Ne bih voleo da moram da Vam objasnim sve detalje, verujem da bi Vam pokvario “zabavu”. Ali i do toga ćemo doći kad-tad, a što se tiče svilenog gajtana zadržite ga za sebe, trebaće Vam…

(Iz reagovanja Čovića izbačeni su djelovi koji se bave porodicom autora teksta “MANITI PEKINEZER” i osobama koje u njemu nijesu pomenute, kao i kvalifikativi koji prelaze granicu javno podnošljive polemike.)