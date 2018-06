Za koga igra Roman?

Piše

Nikola Janković

Diplomatske tenzije između Rusije i Engleske, neminovno su se prenijele i na sport. Cijelu lavinu je pokrenuo incident sa trovanjem dvostrukog agenta Sergeja Skripalja, u Solzberiju početkom marta. Nastavilo se odugovlačenjem produžetka britanske boravišne vize vlasniku londonskog Čelsija, ruskom milijarderu Romanu Abramoviču.

Abramovič je vlasnik Plavaca od 2003. godine, i do sada je samo na transfere igrača potrošio preko milijardu eura.Čelsi je, sa Romanom na cijelu isplivao u vrh Premijer lige, ali i postao ozbiljan takmac na međunarodnoj pozornici. Najveći uspćeh je svakako osvajanje LŠ u sezoni 2012/2013, kada su na jedanaesterce pobijedili Bajern Minhen. Odlučujući gol sa “kreča”, postigao je Didije Drogba, čovjek koji je postao ikona kluba sa Stamford Bridža.

Međutim, Roman je elegantno, zaobilaznim putem dosao do boravišne vize za Ostrvo. Abramovič je iskoristio svoje jevrejsko porijeklo i zatražio izraelsko državljanstvo, koji su mu izašli u susret. Njegova majka je Jevrejka, a budući da je to jača linija i presudni faktor kod ovog naroda pri sticanju pasoša. Abramovič je trinaesti po bogatstvu u Britaniji sa kapitalom od 9,3 milijardi funti. Naravno, vlasti u Londonu sumnjaju da je Roman blizak prijatelj predsjedniku Rusije, Vladimiru Putinu, zbog ogromne imperije koju je vlasnik Čelsija stekao u naftnoj industriji devedesetih godina u domovini. Sada su se Englezi sjetili, a nije im Roman smetao kada je ulagao stotine miliona funti u tim ili kada su osvajali “usati” pehar i tako postao prvi klub iz Londona koji je postao prvak Evrope, i tako više uradio za glavni grad nego što su to zajedno učinili Tereza Mej i Boris Džonson!

Jasno je da se i u ovom potezu britanske vlade krije politička konotacija u sklopu postojećih sankcija Moskvi, koji su sada usmjereni i na bogate ruske oligarhe.

Roman Abramovič je i gubernator Čukotskog autonomnog okruga, smještenog na krajnjem sjeveroistoku Ruske Federacije. Čukotka je mjesto na kome-nema šta nema! Od dijamanata, ruda, prirodnih resursa, ali i gdje ruska vojska vrši testiranja interkontinentalnih i balističkih raketa. Sa druge strane, Abramovič je napravio dil sa Putinom, koji mu je omogućio da iznese milione dolara iz Rusije, a da će zauzvrat, otkupljivati nestale vrijedne ruske stvari po svijetu i vraćati ih nazad, kao što je Faberžeovo jaje!

Prije mjesec dana, Abramovič se pojavio u švajcarskom sudu u Friburgu. Tužba protiv Abramoviča se odnosi na pranje novca u iznosu od 46 miliona franaka, kao i na to da je trgovačku firmu Runicom doveo do bankrota, a čije sjedište je bilo u Švajcarskoj. Takođe, Romana tereti i evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), zajedno sa naftnim tajkunom Eugenom Shvidlerom, a zbog mahinacija u kompaniji Gazprom Njeft.

Roman Abramovič je posljednjih godina najavljivao još veća ulaganja u klub, kao i u infrastrukturu. Plan je bio da se Čelsi preseli na novi, moderniji i veći stadion, čime bi se povećali prihodi od marketinga i ulaznica, ali je poslije ovog poteza britanskih vlasti odlučio da cijeli proces stopira. Nažalost, ovakvim političkim prepucavanjima gubitnik je jedino Čelsi i sport uopšte. Jer, možemo samo da zamislimo “pustoš”, koja bi uslijedila u klubu, ako bi se Abramovič povukao sa vlasničke funkcije, s obzirom da nema mnogo zaljubljenika u fudbal koji bi izdvojili, svakako, ne malu sumu novca kako bi ga otkupili od Rusa. Pogotovo što Čelsi nije isti klub prije nego ga je Roman preuzeo, i od prosječnog lokalnog tima stvorio respektabilan evropski brend!