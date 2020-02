Bajka o ribaru i ribici odigrana u Baru

Lutkarska predstava „Bajka o ribaru i ribici“ odigrana je posljednjeg februarskog četvrtka u Domu kulture u 18h, čime je započeo i dječji program treće Zimske scene „Barskog ljetopisa“.

Ova predstava za djecu jeproducentsko ostvarenje Gradskog pozorišta iz Podgorice. Prema poznatom Puškinovom djelu„Bajka o ribaru i ribici“ režirao je Evgenij Ibragimov, jedan od najistaknutijih savremenih ruskih lutkarskih reditelja.

Barski mališani i osnovci uživali su punih 50 minuta u specifičnom pripovijedanju ove priče, koja je zahvaljujući nevjerovatnoj uigranosti glumaca, lutkama i specijalnim efektima izgledala kao prava magija.

Član ansambla, glumac Davor Dragojević, kazao je da su upravo lutkarske predstave ono što djeca najprije zavole i da je to pravi način da steknu naviku odlaska u pozorište:

„Ja sam neko ko je zaljubljenik u lutkarstvo, ja sam i lutkarski reditelj, stvaram lutkarske predstave i uživamu svemu tome. Vjerujem da je to pravi način kako da se obratimo onoj najmlađoj publici, onima koji tek treba da zavole pozorište. Posljednjapredstavakoju sam radio za Gradsko pozorište je „Maca papučarica“ i namijenjena je najmlađem uzrastu, od tri i više godina, i za njom vlada veliko interesovanje.“

„Bajka o ribaru i ribici“ nadovezuje se na ljepotu i originalnost ruskih bajki, približava atmosferu tradicionalne ruske muzike i slikarstva, uz korišćenje magije koju dopušta teatar lutaka. Ova predstava je namijenjena svima, jer nosi humanu poruku ispričanu isključivo lutkarskim sredstvima. U pojedinim scenama, jednom lutkom upravljaju čak četiri glumca, i kako kaže Dragojević, to uopšte nije lako:

„Dramski glumci igraju za sebe, svako svoj lik, a ovdje je glumac dužan da ono svoje „ja“ prenese na lutku i da tom lutkom emociju prenese na publiku, to je jako težak zadatak. Mnogi glumci se ne usuđuju da rade sa lutkama, a oni koji su ušli u svijet lutkarstva i te kako zavole sve to, jer na taj način sklone svoj ego, predaju se lutki. Svoj pokret, glas, predaju predmetu i kad uspiju da ga ožive, to je najveće zadovoljstvo za glumca. Još kada publika to pozdravi gromoglasnim aplauzom, i kaže da ste bili dobri, to nam je zapravo najveća nagrada.“

U ovoj predstavi, koja je osvojila brojne nagrade na prestižnim međunarodnim festivalima pozorišta za djecu, pored Dragojevićaigraju: Katarina Krek, Jelena Simić, Branka Femić, Dijana Dragojević, Smiljana Martinović, Pavle Ilić, SejfoSeferović.

