Bijenale u Veneciji: Objavljen javni poziv za prijedlog projekata

Centar savremene umjetnosti Crne Gore, u svojstvu izvršnog producenta a u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore objavljuje javni poziv za prijedlog projekta za predstavljanje Crne Gore na 58. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji 2019. godine.

Venecijansko bijenale – 58. Međunarodna izložba savremene umjetnosti ( 58. Esposizione Internazionale d’ Arte) održaće se u periodu 11.05 – 24.11.2019.

Tema ovogodišnjeg Bijenala je MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES a umjetnički direktor je Ralf Rugof (Ralph Rugoff).

Venecijansko bijenale savremene umjetnosti smatra se jednim od najznačajnijih mjesta za izlaganje savremene umjetnosti i predstavlja izuzetnu priliku za afirmaciju crnogorskih savremenih umjetnika, kao za i prezentaciju i promociju Crne Gore. Na Venecijanskom bijenalu se srijeću umjetnici sa umjetnicima, umjetnici sa međunarodnom publikom, kustosima, galeristima i direktorima značajnih muzeja.

Javni poziv ima za cilj da Crna Gora dobije što kvalitetniju prezentaciju na ovoj značajnoj međunarodnoj smotri savremene umjetnosti u paviljonu Crne Gore, prostor Palazzo Malipiero, San Marco 3078-3079/A, Ramo Malipiero.

Detaljni tehnički opis izložbenog prostora je dostupan na sajtu Centra savremene umjetnosti Crne Gore i dio je ovog poziva.

OSNOVNI USLOVI KANDIDATURE

Kandidature mogu podnijeti svi umjetnici koji su državljani Crne Gore.

Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.

Poziv se upućuje umjetnicima i autorskim timovima.

Prijedlog kandidature se dostavlja u elektronskoj formi.

Projekat kandidature sadrži prijedlog idejnog rješenja u skladu sa postavljenim premisama umjetničkog direktora Ralfa Rugofa.

“U trenutku kada digitalna diseminacija lažnih vijesti i ‘alternativnih činjenica’ nagriza politički diskurs i povjerenje od kojeg on zavisi, vrijedno je pauzirati kada god je to moguće i preispitati naše referentne pojmove”, izjavio je Rugof, napominjući da 58. Bijenale ne naglašava tu temu samu po sebi, već opšti pristup umjetnosti i pogled na njenu društvenu funkciju, kako u pogledu zadovoljstva koje pruža, tako i u smislu kritičkog mišljenja.

… “Umjetnici koji misle u ovom pravcu nude alternative značenju takozvanih činjenica, nudeći druge načine njihovog povezivanja i kontekstualizovanja”.

…“Umjetnost ne može da zaustavi uspon nacionalističkih pokreta i autoritarnih vlada u različitim djelovima svijeta… niti može da ublaži tragičnu sudbinu raseljenih ljudi širom svijeta”, rekao je Rugof Artnetu, dodajući da umjetnost možda može na posredan način da bude svojevrsni vodič o tome kako živjeti i misliti u “zanimljivim vremenima”.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KANDIDOVANJE PROJEKTA

– biografija kandidata

– motivaciono pismo

– opis projekta

– fotografije ili vizuelna dokumentacija

– projekcija budžeta za predloženi umjetnički projekat

– učesnici na javnom pozivu će svoje radove predati neanonimno u zapečaćenom omotu sa naznakom 58. Bijenale savremene umjetnosti u Veneciji 2019.godine. Kandidature se predaju u pisanom obliku, direktno ili preporučenom poštom.

ROK KANDIDATURE I OBJAVA REZULTATA

Rok za predaju projekata počinje od dana objavljivanja javnog poziva do 20. decembra 2018. godine do 16h. Radovi se predaju u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, Kruševac, bb, Podgorica. Ukoliko se projekti šalju preporučenom poštom, kandidati su dužni o predanoj kandidaturi obavijestiti Centar savremene umjetnosti putem elektronske pošte na mail adresu: [email protected]

Odluka o izboru predstavnika Crne Gore na 58 . Venecijanskom bijenalu 2019. godine, biće donešena do 26. decembra 2018. godine uz obrazloženje odabranog projekta.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKTA

-umjetnički kvalitet i inovativnost

-koncept projekta

-komunikativnost projekta

-usklađenost sa temom Bijenala

-tehnička izvodljivost i racionalnost pri realizaciji

ODLUKA

Odluku o izboru predstavnika Crne Gore na 58. Bijenalu u Veneciji 2019. vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, po navedenim kriterijumima, donijeće kuratorka Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti, uz stručnu konsultaciju sa timom Centra savremene umjetnosti Crne Gore koji je i izvršni producent predstavljanja Crne Gore na 58. Bijenalu umjetnosti u Veneciji.

Kontakt osoba za informacije je Danica Bogojević, [email protected]