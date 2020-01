Blažić: Crna Gora je vjekovima dom svih građana u kojem nikome nije tijesno

Državni sekretar u Ministarstvu kulture Dražen Blažić poručio je da je Crna Gora vjekovima, baš kao i danas, bila dom svih njenih građana u kojem nikome nije tijesno.

“Crna Gora je baštinila vrijednosti na kojima počivaju savremena, multikonfesionalna društva, to je naša nasljeđena tekovina. Kulturna baština svake države pa i naše Crne Gore je najbolje svjedočanstvo istorije i kulture nasljeđeno od predhodnih generacija. S obzirom na njihov značaj, država ima odgovornost da shodno Ustavu štiti i afirmiše nasljeđenje kulturne vrijednosti svih kulturnih dobara koje se nalaze na njenoj terirotiji. Imajući to u vidu Vlada je pokazala da je zaštita kulturnih dobara obaveza koja nema alternativu, zato zaštita i očuvanje i njihovo prenošenje budućim generacijama prioritet je svake odgovorne državne i kulturne politike”, istakao je Blažić.

Shodno tome, kako je dodao, usvojanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti stvoreni su preduslove za značajno veća finansijska izdvajanja za očuvanje autentičnosti i integriteta sakralnih objekata koji imaju status kulturnog dobra.

“U proteklih par decenija upravo sakralni objekti su bili izloženi značajnim promjenama, zato kao odgovorna Vlada želimo da zajedno sa svima koji izraze spremnost na to doprinesemo očuvanju kulturne baštine kako bi ih u autentičnom obliku prenijeli generacijama koje dolaze. Upravo to nam omogućava novi Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Iako u samoj porodici možemo imati drugačija mišljenja u odnosu na pojedine stvari, to ne bi trebalo i ne smije da bude razlog za podjele. Naprotiv, tekovina slobode i različitosti su ideja koja nas spaja, to je izraz zrelosti, principa, i tradicije svojstvena Crnoj Gori koja je baš kao i danas vjekovima bila dom svih njenih građana u kojem nikome nije tijesno”, naglasio je Blažić.

A.G.