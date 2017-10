Buran aplauz za emocije, život i ljubav u “Orkanskim visovima”

Sinoć je na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom publika burnim aplauzom nagradila ekipu koja je iznjedrila komad Orkanski visovi. Glumci: Ana Vučković, Miloš Pejović, Dejan Ivanić, Katarina Krek, Emir Ćatović, Jelena Simić, Branka Stanić, Simo Trebješanin i Tomaš Jovanović dočarali su život i veliku ljubav koja je rođena u Orkanskim visovima, u režiji hrvatske rediteljke Dore Ruždjak Podolski, i tekstu nastalom po predlošku engleskog klasika Emili Bronte, u koprodukciji Barskog ljetopisa i pozorišta na Cetinju. Čuli su se uzvici “bravo” iz gledališta, a nakon predstave razgovori u kojima se nisu krile emocije, kao ni to da odavno nismo zaplakali u pozorištu. Predstava koja je u julu imala svoje prvo izvođenje u Starom Baru, nastala inspirisana starinom i posebnošću ambijenta, živi i u pozorištu. Odgovara joj, pričaju autori i glumci, intimnost teatra. Prilagođavanje je, kako kaže rediteljka, proteklo lakše, jer je baš u Zetskom domu i započeo proces.

“Rumija me je inspirisala, bili smo pod njenim okriljem. Treba znati da je komad nastao ovdje, gdje smo vježbali od početka juna do jula mjeseca. To je nešto što se vidi. Glumci metafizički upijaju prostor u sebe. Tamo gdje su radili predstavu, tamo im to najviše leži. Imaju milisekundu prostora i vremena , to njihovo tijelo pamti i tako grade ulogu, to se danas pokazalo tačnom teorijom. Predstava je izuzetno emotivna, glumci su fenomenalni, na to sam posebno ponosna, oni su glavni motor ove predstave, na njima je da je čuvaju, ja sam sigurna da hoće. Danas su bili u drugom dijelu posebno nadahnuti, disali su kao jedan. Uopšte, imate jako dobre glumce”, kazala je nakon premijere rediteljka Dora Ruždjak Podolski.

“Donekle je intimnije, ali je opet neuporedivo. Scena u Starom Baru je nametnula klasičniju predstavu, drvo je drvo, prozor je prozor, ovdje se više koriste simboli. I večeras je fantastično prošlo, publika je jako dobro regovala, ljudi kažu da im je vrijeme proletjelo. Možda je neskromno reći, ali kada čujete od ljudi iz struke da odavno nisu vidjeli bolji komad, osjetite se ohrabrenim da nastavite ovim putem i za narednu godinu birate neke dobre naslove koji će publici biti bliski”, kazala je Ksenija Popović , direktorica Barskog ljetopisa.

“Vodili smo se prostorom u Starom Baru, predstava je prilagođena njemu. Kada smo došli u taj fascinantni ambijent, predstava je dobila svoju notu. Ovdje smo napravili intimniju atmosferu, zadovoljan sam ovim kako smo to uspjeli izvesti. Nadam se da ovu predstavu čeka dug pozorišni život na scenama, sada kada vidimo kako to funkcioniše u pozorištu”, kazao je Miloš Pejović koji tumači lik Hitklifa u predstavi.

“ U Baru je velika površina, ovo je intimniji prostor u kome moraš biti prisutan, mora biti čistije, blisko, više zaličiti na filmsku glumu. Nadam se da ćemo igrati što više, ovo je komad koji mora da se igra, da se intima osvoji igranjem”, kazala je Ana Vučković, glumica.

Inscenacija romana Emili Bronte progovara o ljudima, o onom dobrom i onom lošem u njima, kako danas, tako i u socijalnom kontekstu i stegama vremena, prohujalog prije više od 150 godina, o kome govori engleska književnica . Snažna ideja Orkanskih visova bila je oduvijek primamljiva stvaraocima i zbog toga imala u teatru i na filmu mnoga čitanja. Ovu dramatizaciju, koja vješto izbjegava zamke, potpisuje crnogorska dramaturškinja Stela Mišković.

“Roman obiluje patetikom, to je bilo najteže izbjeći. U neku ruku ono što je važnije jeste iskristalisati likove, budući da nisu svi dosljedni u romanu. Ona je to pisala sa 18. godina, to je značajan roman u smislu feminizma i odnosa koje je ona otvorila, čak i nekih psihopatologija koje su za to vrijeme i spisateljicine godine potpuno bile nove, i do tada strane. Ipak nije uspjela da bude dosljedna sa likovima, naročito u dramskom smislu. Roman trpi to, međutim drama mora imati izdefinisane likove, radnju, odnose među likovima, na tome sam najviše radila”, kazala je dramaturškinja Stela Mišković.

Scenografiju je radila Jelena Tomašević, kostimografiju Lina Leković, dizajn svijetla Elvis Butković, dok je muziku komponovala Slobodanka Dabović. Reprizno izvođenje zakazano je za večeras, sa početkom u 20 časova.