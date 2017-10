Čovjeka ne može da umori pogled na kamene kuće

Izložba fotografija japanskog fotografa Juje Macua, iz Tokija, koji sebe opisuje kao Japanca zaljubljenog u Balkan, otvorena je u galeriji ljetnjikovca “Buća” u Tivtu. On je putovanje po Evropi započeo 2013. godine i u sklopu njega stigao i u Crnu Goru za koju kaže da je jedna od najimpresivnijih zemalja koje je posjetio i “koja ga je osvojila prirodnom ljepotom, narodom, tradicijom i običajima”, kazala je otvarajući izložbu istoričarka umjestnosti Marija Saičić.

Govoreći o impresijama kada je Crna Gora u pitanju, fotograf kaže da je prije dvije zime stigao u Kotor gdje su mu žitelji rekli da je tokom zime “mrtva sezona”. Međutim, za njega je bilo drugačije. Provodeći vrijeme u Kotoru i okolnim mjestima, osjećao je, kako kaže, nevjerovatan mir.

“Nikada se nisam umorio od kombinacije kamenih kuća i fjordova. Neprekidne šetnje obalom su me toliko ispunile i dale energije da mogu da je crpim i mjesecima” opisao je Macuo utiske ističući da je to bilo možda najljepše vrijeme opuštanja u njegovom životu.

“Obišao sam Herceg Novi, Ulcinj, Žabljak. Svaki novi kraj koji sam posjetio dalo mi je pozitivno iskustvo i tjerao me da vidim što više od Crne Gore. Rekao sam sebi ponovo ću se vratiti i to sam i uradio. Vraćao sam se pet, šest puta. Oduševljen sam ovom zemljom i želim da što više da prikažem njenu ljepotu”, kazao je Macuo čija je izložba otvorena do 3. novembra.