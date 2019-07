Crnogorska diva Ivana Čanović održala gala koncert u Tuniskom Koloseumu El Jem

Nikšićanka Ivana Čanović, talentovana operska pjevačica, već godinama nastupa rame uz rame sa svjetski poznatim zvijezdama. Ivana promoviše klasičnu muziku ne samo u domovini, već i širom svijeta.

Sinoć je Ivana imala gala koncert u Tuniskom Koloseumu El Jem. Dirigent je bio Maestro Alberto Veronesi, svirao je orkestar Puccini, a operske zvijezde sa kojima je pjevala, bilu su: Giovanna Casolla, Amarilli Nizza, Amadi Lagha.

Prošle nedjelje je bila gost na Canale 5, gdje je bila specijalni sudija za show All Together Now, zajedno sa: Albano Carrisi, (Nek ) Filippo Neviani, Ron (Rosalino Cellamare), Renato Zero.

“Prošle nedjelje sam takođe bila gost u emisiji Porta a Porta, na Rai-unu, čiji je voditelj i autor čuveni Bruno Vespa. Pričali smo o operi i pjevala sam sa tenorom, Vittorio Grigolo, koji je jedan od najboljih, pjeva u Milanskoj Skali i u Matropolitanu (New York)”, kaže Ivana za CdM.

“Sjutra iz Tunisa putujem u Italiju, gdje ću pjevati glavnu ulogu u operi “La Bohème” na Festivalu Puccini, zajedno sa jednom od najvećih diva stoljeća, ona je Angela Gheorghiu”, dodaje Ivana.

M.Drašković