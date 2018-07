Crveni kiosk stigao u Njujork: Kako su modularni kiosci preplavili bivšu Jugoslaviju

Čuveni crveni kiosk kojeg se mnogi sjećaju sa gradskih ulica za vrijeme bivše Jugoslavije stigao je u Muzej moderne umjetnosti u Njujork, u kojem će biti izložen u okviru izložbe “Betonska utopija: Arhitektura u Jugoslaviji 1948-1980”.

Ova izložba je podijeljena u tri cjeline, “Modernizacija”, “Globalne mreže”, “Svakodnevni život i Identiteti”, prenosi Klix.ba.

Can a country build a new identity through architecture? Explore the extraordinary work on view in "Toward a #ConcreteUtopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980” and judge for yourself. Open this Sunday, July 15. https://t.co/bCcb1W96qG pic.twitter.com/tPTEG75AE8

