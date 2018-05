Danas počinje Međunarodno takmičenje gitarista

Međunarodno takmičenje gitarista (Montenegro International Guitar Competition – MIGC) počinje 23. maja i to Takmičenjem za električnu gitaru i akustičnu gitaru i glas (Electric Guitar Competition powered by Capital Plaza), saopšteno je danas na press konferenciji održanoj u podgoričkom Hard Rock Cafe-u, povodom početka Festivala.

Prvi festivalski segment – Takmičenje za električnu gitaru i akustičnu gitaru i glas, koje je ujedno i najveća ovogodišnja programska novina održaće se 23. i 24. maja.

Prvog dana, u prvom krugu takmičenja, nastupiće 20 mladih ljudi koji su se prijavili za takmičenje u obje kategorije. Među njima će biti odabrani finalisti koji će se za vrijedne nagrade boriti 24. maja, kada će se, sa početkom u 21h, u Hard Rock Cafe-u održati veliko finale takmičenja.

Organizatori festivala istakli su zadovoljstvo brojem prijavljenih učesnika, koji ne dolaze samo iz Crne Gore, već i iz cijelog regiona.

“Nakon 12 godina uspješnog opstajanja Međunarodnog gitarskog festivala i takmičenja, prirodno je bilo da se nametne ideja da se realizuje i nešto ovako. Ovo je i dalje priča o gitari, ali na neki drugi način. Moramo priznati da smo malo iznenađeni brojem zainteresovanih, s obzirom na to da prvi put u Crnoj Gori realizujemo ovako nešto. Već u prvih nekoliko dana prijavljivanja dostigli smo maksimalan broj prredviđenih prijava. Zato već sada znamo da ćemo iduće godine imati potrebu za konceptom koji će obuhvatiti i više mjesta ua učesnike i više dana za održavanje takmičenja”, istakao je Goran Perišić kao jedan od osnivača i organizatora Festivala.

Na press-u su medijima obratili i Milica Mitić, ispred centra The Capital Plaza, kao i Ivana Maraš, ispred Hard Rock Cafe-a, koji su glavni strateški partneri festivala. One su iskazale zadovoljstvo ovogodišnjom saradnjom i istakle da je ovo samo početak lijepe i kvalitetne zajedničke promocije vrijednosti ovog dešavanja.

O pobjednicima takmičenja odlučivaće stručni žiri, koji čine naš poznati gitarista Milorad Šule Jovović, Neno Munitić, profesor gitare i direktor Omiškog festivala gitare, kao i gitarista Vlatko Stefanovski, predsjednik žirija. On je istakao na press-u da se ovakvi i slični festivali moraju njegovati.

“Čuvajte ovakve festivale. Oni su dragocjeni. Znam to jer vidim koliko znače mladim ljudima u drugim gradovima u regionu u kojima ih ima. Znate, zabrinjavajuće je koliko dobro mladi ljudi danas sviraju. Srećan što konačno i ovdje imaju priliku to da pokažu i što je ovo takmičenje dobilo prostor koji i kakav zaslužuje”, kazao je Stefanovski koji će 23. maja održati koncert u atrijumu Centra The Capital Plaza, sa početkom u 21h.

Na njemu će, kako je najavio, dominanto izvoditi numere sa svog nedavno objavljenog albuma „Maternji jezik“, koga je publika u cijelom regionu odlično prihvatila.

Nakon Podgorice najavljeno je da se Festival „seli“ u Tivat, gdje će se od 25. do 28. održavati majstorske radionice, takmičenje u profesionalnoj kategoriji za klasičnu gitaru, potom seminari, ali i koncert Mladih zvijezda (Young Stars), pobjednika gitarskih takmičenja u Evropi.

Jedan od ključnih događaja ovog dijela festivala je koncert jednog od najboljih klasičnih gitarista današnjice, Manuela Barueka (Kuba/SAD), koji će 27. maja u Muzeju pomorskog nasljeđa u Porto Montenegru sa početkom u 20 čas, nastupiti premijerno u našoij zemlji.

Cijena ulaznice za koncert je 10 eura i može se rezervisati pozivom na broj telefona 069/342-799.