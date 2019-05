HSF u rangu najvećih, Dagninova posveta i dva nova vrhunska imena

Još jedna potvrda da je Hercegnovski strip festival (HSF) u društvu najvažnijih manifestacija posvećenih devetoj umjetnosti stigla je u vidu posvete koju je kao predgovor kapitalnom djelu Smart girl: I-matter u izdanju Evolution comicsa, napisao autor, sjajni španski umjetnik, Fernando Dagnino. Zahvaljujući se najbližim saradnicima i svima koji su mu pomogli u dvogodišnjoj realizaciji ovog djela, Dagnino se zahvalio i, kako je naveo, sjajnim fanovima, umjetnicima i organizatorima koje je upoznao na strip festivalima, ali ne uopšteno na svim manifestacijam već je posebno nabrojao – Klermon, Nica, Marsej, Lion, Paris, Edinburg, Nju Jork, Alikante i Herceg Novi.

I upravo takav odnos prema HSF-u i onome što, ne samo umjetnici koji stalno žele da se vrate u Herceg Novi, već i svi koji i kao slučajni prolaznici barem jednom svrate i osjete atmosferu na hercegnovskoj smotri strip stvaralaštva su stvari koje čine da umjetnici jedni drugima preporučuju da budu dio HSF-a. A po preporuci Fernanda Dagnina među 13 specijalnih gostiju HSF ove godine ima još dvojicu vrhunskih umjetnika – Alena Morisea (Alain Mauricet) i Raula Alena (Allen).

Belgijski pisac i crtač stripova, Morise je devet godina radio na jednom od najpopularnijih stripova sa frankfonog područja Spirou, dok trenutno radi za jednu od dvije najjače američke i svjetske izdavačke kuće – DC Comics, za koje crta Bertmena i Supermena. Morise je u prošloj godini radio i na još jednom izuzetno popularnom projektu – Star Wars Adventures, za koje je crtao godišnjak „The Lost Eggs of Livorno“ i četiri posebne priče: „Tales from Wild Space: A Small Push”—Star Wars Adventures 12; „Chewie’s Day Off“ – Star Wars Adventures 14; „An Unlikely Friendship“ – Star Wars Adventures 15 i „Roger Roger“ – Star Wars Adventures 19.

Raul Alen je umjetnik iz Valjadolida, koji se za lijepe umjetnosti, ilustraciju i dizajn školovao u Salamanki i Bostonu. Dobitnik je značajnog broja nagrada za svoj rad, među kojima i godišnja nagrada na 49. smotri Udruženja ilustratora u Nju Jorku. Njegov rad na stripu ogleda su u anagažmanima za najznačajnije svjetske izdavačke kuće poput DC Comics, Marvel, Valiant, Dynamite za koje je učestvovao u realizaciji takvih strip karaktera poput Wonder Woman, Secret Avengers, Hawkeye, Immortal Iron Fist.

Podsjetimo da su uz Morisea u Alena ranije najavljeni proslavljeni argentinski umjetnik, jedan od svjetski najvećih autoriteta strip stvaralaštva Enrike Breća, te španski crtač Betmena Havijer Fernandezi super zvijezde italijanskog stripa, Andrea di Vito, Mario Alberti i Pasquale del Vecchio. Međutim, time se ne zatvaraju spisak ovogodišnjih specijalnih gostiju HSF-a koji će biti u znaku velikih jubileja koji se obilježavaju ove godine u svijetu devete umjetnosti.