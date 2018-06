Irfan Mensur: Jugonostalgičar je moje političko opredjeljenje

Zadatak onih koji stvaraju i čine kulturu jednog naciona je da uvijek budu opozicija i da traže više, jer onog trenutka kada budu zadovoljni i kažu “Dobro nam je” od kreativnog naboja neće ostati ništa, kaže u razgovoru za Vikend novine istaknuti srpski glumac, reditelj i scenarista Irfan Mensur.

“Ljudi iz ovog posla stalno se žale da je loše, da nikada nije bilo dobro. Juče je bilo grozno, danas je grozno, sjutra će biti grozno! Moj zadatak, naš zadatak, govorim o svima koji se bave kreativnim poslovima je da uvijek budemo oportuni, budemo opozicija. Opozicija u smislu-“Ljudi, nije dovoljno!”, “Ljudi, nije dobro!”, “Ljudi, mislite o kulturi kao o nečemu što je zastava jednog naciona”. E, kad to shvate ovi koji se bave politikom, tada ćemo dobiti svoje mjesto u društvu. Računam na to da sam dežurni opozicionar, pa ne mogu govoriti samo o ovoj vladi i ovom ministarstvu kulture, govorim i o prošlim i o budućim, uvijek ću biti oportun i tražiti više, jer zadatak je svake ozbiljne države da maksimalno izdvaja za kulturu”, smatra Mensur.

Svim naporima oni koji vode državu, ali i svi ostali, trebalo bi da se bore za kulturu, dodaje, a ne za one riječi, nebrojeno puta ponovljene, izlizane i obesmišljene.

“Kada čujem političare da izgovaraju “Činim to za budućnost naše djece, za našu djecu, da njima nešto ostane”, dobijem nervni slom od bljuvotine i upotrebljavanja djece kako bi se pokupile simpatije onih koji tog trenutka slušaju”, dodaje Mensur.

Prema njegovim riječima svojoj djeci prvo bismo trebali da približimo dobru književnost, kvalitetnu muziku, vrhunski teatar, filmove, serije, a tek onda da im govorimo o materijalnom.

I sam je, kaže, kao dijete bježao od knjige i pozorišta, a prvo djelo koje je uzeo u ruku bila je erotska knjiga Alberta Moravija, “Rimljanka”. Ipak, ubrzo je uvidio vrijednost umjetnosti.

“Već sam imao dobre godine kada sam pozajmio tu knjigu, isključivo jer je bila lascivna. U jednom trenutku počeo sam da razmišljam o književnosti i uzeo Dostojevskog, Čehova, Tolstoj a i shvatio da ništa ne razumijem, da je to o čemu oni pišu toliko daleko od mene i osjetio da moram da uđem u to nekako, valjda postoji putić kako da se do suštine dođe. Obrnuto sam čitao i tek kasnije sam pročitao “Malog princa””, kaže Mensur.

On je rekao i da je obrnutim redosljedom počeo da izučava književnost, ali i da je naopak današnji školski pristup.