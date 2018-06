Ivana Čanović niže uspjehe, otvara prestižni operski festival sa najvećim zvijezdama

Nikšićanka Ivana Čanović imaće tu čast da 6. jula otvori jedan od najprestižnijih operskih festivala svijeta, Festival Puccini, Torre del Lago sa najvećim zvijezdama kao što su Martina Serafin, Andrea Bočeli, Alberto Gazale i Alessandro Guerzoni. Dirigovaće Maestro Carlo Bernini.

Talentovana operska pjevačica koja nastupa rame uz rame sa svjetki poznatim zvijezdama 17. avgusta će pjevati jednu od glavnih uloga u operi “Turandot”, Liù.

“To je do sada najveći uspjeh jer pjevam na važnom operskom festivalu glavnu ulogu. Režiju je radio Alfonso Signorini”, rekla je Ivana za CdM.

Ivani se prošle godine ostvario njen najveći san, da zapjeva sa Andreom Bočelijem u Rimu.

“Andrea i njegova supruga Veronika Bočeli su me pozvali da budem njihov gost i da radimo na našem repertoaru u njihovoj privatnoj vili u Forte dei Marmi. Prihvatili su me srdačno, tako da sam se osjećala kao dio njihove porodice”, rekla je Ivana tada za CdM.

Oduvijek je, kaže, znala da je Andrea čovjek sa velikim srcem i čistom dušom.

“Ali sam se uvjerila i potvrdila svoje mišljenje kada sam ga upoznala. Njemu su važne samo dvije stavke u životu: porodica, njihovo zdravlje i naravno muzika kojoj je on u potpunosti posvećen i za nju živi. Odmah je pokazao svoje poštovanje i povjerenje prema mom glasu i pjevanju. Pjevali smo satima i bili u studiju za snimanje sa njegovim timom muzičara, jer je on želio da čuje moje mišljenje. Bila sam počastvovana. On je anđeoski čovjek sa anđeoskim glasom”, sa ushićenjem je tada pričala ova talentovana Nikšićanka.

Ma.D.