Švedska akademija za književnost saopštila je da je britanski pisac Kazuo Išiguro dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2017. godinu.

Nagrada je dodijeljena piscu “koji u romanima velikih emotivnih padova otkriva bezdan ispod našeg iluzornog osjećaja povezanosti sa svijetom”, pročitala je obrazloženje žirija Sara Danijus, sekretar Švedske akademije.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

Kazuo Išiguro (1954) je porijeklom iz Japana. Diplomirao je na Univerzitetu Kent 1978. a magistrirao na Univerzitetu Istočne Anglije 1980. Karijeru pisca započeo je 1981. kad je u godišnjaku “Stories by New Writers” objavio kratke priče.

Autor je romana “A Pale View of Hills”, “An Artist of the Roating World”, “When We Were Orphans”, “Ne daj mi nikada da odem” (Never Let Me Go).

Kazuo Ishiguro’s most renowned novel, ”The Remains of the Day” (1989), was turned into film with Anthony Hopkins. https://t.co/nW3g3BNfkV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

Za prva dva dobio je nagrade Winfred Holitby Prize i Whitebread Books Prize, a za roman “Ostaci dana” dobio je Bukerovu nagradu.

Časopis “Tajms” ga je 2008. uvrstio na listu 50 najvećih britanskih pisaca od 1945. Njegov sedmi roman, “Zakopani džin” (The Buried Giant), izašao je iz štampe u maju 2015. Kod nas ga je objavila “Dereta”.

Watch the very moment the 2017 #NobelPrize in Literature is announced! pic.twitter.com/7IcRm5Bb2f — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

Nagrada će mu biti uručena 9. decembra na svečanoj ceremoniji u Stokholmu upriličenoj za sve laureate.

Prema prognozama kladioničara, Kenijac Ngugi va Tiong’o (79) i Japanc Haruki Murakami (68) bili su vodeći kandidati sve do nekoliko sati pred dodelu, kada ih je pretekla dotada trećeplasirana Kanađanka Margaret Atvud (77). Išiguro nije bio ni na spisku širih favorita.

Namijenjena da ispoštuje želju osnivača nagrade, Alfreda Nobela, i oda počast “osobi koja je na polju književnosti proizvela najistaknutije djelo u idealnom pravcu”, uz novčani dodatak od devet miliona švedskih kuna (oko 940.000 evra) Nobelova nagrada prvi put je dodijeljena 1901. Do danas ju je dobilo 109 pisaca među kojima je 14 žena, 36 pjesnika i 28 autora koji su pisali na engleskom. Najmlađi laureat, Radjard Kipling, imao je 41, a nastariji, Doris Lesing, 88 godina. U prosjeku nagrađeni pisci imaju 65 godina.

O nagradi odlučuje 18 Šveđana, članova akademije izabranih tajnim glasanjem za tu doživotnu dužnost. Više od polovine članova mora da glasa za pobjednika, koji se bira među 350 autora na prijedlog književnih stručnjaka i bivših nobelovaca iz cijelog svijeta.

Švedska akademija nikada ne odaje ko je sve razmatran za nagradu, a spisak užih kandidata otkriva se tek 50 godina kasnije.