Leonardo da Vinči genije izvan vremena i prostora

Prvi i, do sada, jedini pravi multimedijalni umjetnik. Leonardo da Vinči, čovjek koji opsjeda maštu ljudi i zaokupljuje misli naučnika širom svijeta. Bio je najsvestranije biće koje je zabilježila istorija. Iako ćete pored njegovog imena najčešće pronaći slikar, arhitekta i izumitelj, Leonardo da Vinči je mnogo više od toga. Na prvom mjestu, on je vizionar.

Nije svaki čovjek za svaki put. Neki ljudi su iznad puta toliko veliki da put njih prati.

Slikarstvo i vajarstvo su bili samo jedan mali ventil kroz koji je Leonardo pokazao svoj nevjerovatni talenat. U jednom periodu života je radio i kao civilni i vojni inženjer. Ipak, opseg zanimanja Leonarda da Vinčija premašuje kapacitete zamislivog. Arhitektura, konstruisanje mašina, medicina, botanika, geometrija, astronomija, hidraulika i većina disciplina mehaničke fizike.

Jednom, kada probaš letjeti, hodaćeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio i zato što gore želiš da se vratiš.

Leonardo da Vinči je imao jednu fascinaciju, a to je letjenje. Prvi je konstruisao mašine koje mogu da lete i najzanimljivije od svega je što nijednu svoju mašinu nikada nije napravio. One su svoje fizičko otjelotvorenje počele da dobijaju tek u 20.-om vijeku, jer je do tada Leonardo bio nerazumljiv ljudima. Njegov dnevnik od 6 000 strana sadrži najpreciznije konstrukcije svih mogućih mašina koje danas koristimo.

U januaru 2005. godine naučnici su otkrili tajnu laboratoriju koju je Leonardo da Vinči koristio za ispitivanje svojih letećih mašina. Laboratorija se nalazi u srcu Firence, u zapečaćenim manastirskim prostorijama, pored bazilike najsvetije Djevice.

Pored svojih izuma i dostignuća, Leonardo je ostavio i nekoliko mudrih misli za sobom. Vanvremenske su vrijednosti i oslikavaju čovjeka genijalnog duha koji je uvijek bio van vremena. I onog u kom je rođen i ovog u kom ga mi slavimo.

-Kada dotaknete vodu u rijeci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.

-Odavno mi je postalo jasno da ljudi skloni dostignućima ne sjede i ne čekaju da im se stvari dogode. Oni idu i događaju se stvarima.

-Volim one koji se smiju u problemima, koji iznalaze novu snagu u teškoćama, te postaju još hrabriji. U takvim uslovima uskogrudi posustaju, ali oni čija su srca čvrsta, čija savjest opravdava njihova djela, su spremni da slijede svoje principe do smrti.

-Najveću obmanu čojvek doživljava od svog mišljenja.

-Život je jednostavna stvar. Činiš neke stvari i u većini ne uspiješ. Neke uspijevaju, te radiš više onoga što uspijeva. Ukoliko baš dobro uspije, ostali te kopiraju. Tada ti počinješ raditi nešto drugo. Trik je u činjenju drugačijih stvari.

-Dobro proveden dan čini san srećnijim.

-Umjetnost nije nikada završena – samo napuštena.

-Dok sam mislio da učim kako da živim, u stvari sam učio kako da umrem.

-Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, isto tako dobro proveden život donosi srećnu smrt.

-Jednostavnost je krajnja satisfakcija.

-Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.

-Ljudsko stopalo je remek djelo inženjeringa i umjetnosti.

-Ko god se upusti u raspravu navodeći razne autoritete ne koristi svoju inteligenciju već samo svoje pamćenje.

-Brak nalikuje na stavljanje ruke u vreću punu zmija sa nadom da ćemo izvući samo jegulju.

-Najplemenitije zadovoljstvo je radost razumijevanja.

-Ništa ne jača autoritet kao ćutanje.

-Učenje nikad ne može iscrpjeti razum.

-Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.

-Gdje ima puno galame – tu nema pravog znanja.

-Vrijeme je tu dovoljno dugo za one koji su spremni da ga iskoriste.

-Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.

-Priroda nikad ne krši svoje zakone.

-Baš kao što hrabrost ugrožava život, isto tako ga strah štiti.

-Lakše je oduprijeti se na početku nego na kraju.

-Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu.

-Ko posije vrline požnjaće čast.

-Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.