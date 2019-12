Margaret Atvud laureat Međunarodne nagrade Književni plamen za 2019. godinu

Peta godina otkako je žiri za dodjelu međunarodne književne nagrade Književni plamen Marija Vargasa Ljose počeo s radom prvi je mali jubilej. Njega su sa žirijem, koji predvodi čuveni svjetski pisac Mario Vargas Ljosa, a članovi su izdavač Predrag Uljarević i profesori književnosti i esejistike Aleksandar Jerkov, Sonja Tomović Šundić i Siniša Jelušić, dočekali i prethodni dobitnici – Klaudio Magris, Orhan Pamuk i Adam Zagajevski.

Prve godine nagradu je dobio nobelovac Mario Vargas Ljosa, koji je prihvatio da sa izdavačkom kućom Nova knjiga bude suosnivač nagrade, da nagradi dâ svoje ime i da kao predsjednik vodi žiri u odabiru nagrađenih autora. Posjeta slavnog peruanskog i svjetskog pisca Crnoj Gori prije pet godina, prvi susret Crne Gore s jednim dobitnikom Nobelove nagrade, još je u pamćenju kao kulturnoistorijski događaj bez presedana, s redovima koji su se protezali stotinu metara dok su čitaoci čekali na potpis slavnog književnika i rječitog kritičara posvećenog širenju slobode i ideji napretka i ravnopravnosti – jednom humanističkom idealu koji je oličen i u nazivu nove nagrade. Za ovih pet godina nagrada koja ima istaknuto mjesto u Crnoj Gori i regionu našla je svoje mjesto i na širokoj internacionalnoj sceni svjetske književnosti.

Žiri je u petoj godini održao više sjednica i, vođen širokim uvidima Marija Vargasa Ljose, razmatrao veliki broj izuzetnih kandidata u stvaralačkim rasponima koji idu od Kine i Japana do Rusije i Libana, od obje Amerike i Okeanije do Evrope i njenog zapada i sežu do pisaca bivše Jugoslavije i njenog okruženja, od Mo Jena, Andreja Makina i Amina Malufa do Kazua Išigura, Lasla Krasnahorkaija, Olge Tokarčuk, Patrika Modijana i niza drugih istaknutih imena savremene književnosti, kojoj se i kod nas daju lijepi doprinosi.

U tom razmatranju, koje nije uvijek bilo lako, uzimajući u obzir i razlike žanrova i književnih tehnika, oblika i svojstava književne imaginacije, nalazeći se kao i prethodne tri godine u velikim mukama gdje je broj mogućih dobitnika izuzetno velik, žiri se zaustavio na onom mjestu gde se ukrstilo više poetičkih osobina, otvarajući nove perspektive nagrade u jubilarnoj godini.

Žiri je uz inicijativu počasnog predsjednika donio jednoglasnu odluku da ovaj put Književni plamen ode u ruke prve dobitnice, istaknute kanadske i svjetske pjesnikinje, prozaistkinje i esejistkinje Magaret Atvud.

Spisateljica koja se ostvarila u tako velikoj raznolikosti žanrova, napuštajući okvire tradicionalne beletristike da bi se oprobala i u poljima distopije, konceptualne fikcije, pa čak i grafičkih novela, smjela vizionarka čiji je potez da kao književno zavještanje već napisano književno djelo namjeni da se objavi u dalekoj budućnosti krajnje neobičan i jedinstven eksperiment, u isti mah je pjesnikinja i autorka romana koji su ostavili pečat u savremenoj angloameričkoj književnosti. Dvije Bukerove nagrade u zreloj i poznoj fazi stvaralaštva, od kojih se ovogodišnji Buker podudario s konačnom odlukom našeg žirija i otežao mu rad jer je zbog novonastalih obaveza bilo nemoguće precizno odrediti termine dodjele nagrade.

Na pedesetogodišnjicu njenog romansijerskog stvaralaštva, u tom mnoštvu književnih ispoljavanja koja su dobila niz kanadskih, sveameričkih i svjetskih priznanja, u izvanrednim tiražima i snažnom angažmanu, autorka koja je imala više zapaženih prevoda i kod nas podarila je izuzetno bogat i raznolik opus koji će u svjetlu Književnog plamena sada biti snažno osvijetljen pred nama.

Žiri je vidio nastojanje da se smjelo širi polje literature i okrenutost ka budućnosti, pa je na osnovu množine književnih postignuća donio odluku o prvoj dobitnici. Peta nagrada Književni plamen biće dobitnici uručena na proljeće, kada će biti organizovan i akademski okrugli sto posvećen njenom mnogolikom književnom djelu.

Žiri u sastavu:

Mario Vargas Ljosa, pisac – predsjednik

Predrag Uljarević, izdavač – član žirija

Prof. dr Aleksandar Jerkov – član žirija

Prof. dr Sonja Tomović Šundić – član žirija

Prof. dr Siniša Jelušić – član žirija